Famia di e Hoben cu a fayece ta pidi pa esun responsabel entrega su mes, cu e ta convenci cu su yui no a mata su curpa. E mama ta pidi pa e papel di autopsia pa asina por tin mas informacion di su yui. Cu lagrima na wowo e mama ta gradici Minister Rocco Tjon pa permiti Wela di e hoben bin Aruba y despedi di dje, tambe el a gradici tur esnan envolvi den e caso di su yui.



Mama di Luisangel (RIP) ta sigui menciona cu e ta convenci cu su yui no a comete e acto aki. Y emocionalmente ta pidi e persona responsabel bin dilanti y papia loke a pasa, conta polis si e tawata un accidente pero bin dilanti.

E Hoben tawata un DJ na e Club YOLO y e mama ta menciona cu su yui no ta anda den caya cu hende straño y no ta den baina nan sospechoso paso e mama mes ta bay busca su yui tur anochi. E Accidente a pasa despues cu e hoben a caba di traha. E mama di Luisangel ta desmenti completamente tur informacionnan cu ta papiando rond. E ta lamenta cu Paseo Herencia no tin un camara.

E tata di Luisangel a expresa e por warda cuanto tempo cu ta pa dera su yui pero ta exihi un contesta mas liher cu ta posibel di Autoridadnan. E tin confiansa den e autoridad di Aruba.

Y finalisando Graciendo e Hefe di recherche.

E ruman muher a expresa pa pueblo di Aruba si un persona por a wak algo please yama via e tipline di Polis y duna informacion.

