Famia Arubiano ta conta nan mal expriencia cu e aerolinea Venezolano Albatros na Punto Fijo

Recientemente un famia Arubiano a pasa un experiencia hopi amargo cu e aerolinea Venezolano Albatros y kier a trece nan experiencia na conocemento di e pueblo di Aruba cu ta biaha bay Las Piedras, Punto Fijo pa nan tene cuenta cu loke ta pasando.

E cabayero ta relata lo siguiente: “Ami, mi señora y mi mama riba 24 april 2018, a bula cu e vuelo G2 337 di Albatros Airlines di 3’or di atardi pa Las Piedras, Venezuela. Dia 30 april 2018 nos mester a bolbe Aruba riba e vuelo G2 330 di Albatros Airlines cu lo a sali 8’or di mainta pa Aruba.

E cabayero ta conta cu nan a yega airport Josefina Camejo, na Las Piedras Piedras, Punto Fijo pa mas o menos 6’or y 15 di mainta y a para den rij pa check in, unda cu e dama na e counter tabata bezig ta check in un señora. Dado momento e señora a lanta cara wak nos y a pone un borchi “VUELO CERRADO”. Ami, a acerca e señora y a bis’e cu nos tambe ta riba e vuelo aki y dicon ela cera e vuelo den nos cara. E señora a draai contesta e cabayero, na un manera hopi fresco cu nan ta “laat y cu el a cera e vuelo caba, “Ma bise con asina si mi ta para den rij, ela bira contestami si mi kier mi por papia cu e gerente cu yama Angela”.

Nan a ignora e famia por completo, rond di 8’or di mainta e gerente Angela a yega trabao y e famia Arubiano a aserk’e y a splik’e loke a caba di pasa. Na un manera hopi fresco ela contesta e famia Arubiano cu nan ta laat, un di e Arubianonan a bise: “Mi tin testigo y varios hende eynan cu a mira loke a sosode”, el a draai contesta ” cu despues di 6’or y mey di mainta e ta hasi kiko e ta haya ta bon cu e pasashinan y cu ta e ta dicidi”.

E famia Arubiano a papia cu un meneer di INAC y e tambe a bisa:”Si nan a bisa cu boso ta laat, boso ta laat y mi no por haci nada”. E famia Arubiano a sigui conta cu nan a yama check na Aruba pa mira kico ta pasando, udna cu nan a wordo informa cu e vuelo a yega Aruba cu 10 pasahero. E avion mes ta carga 12 pasahero y nan laga 3 pasahero. E ora e meneer Arubiano a bay puntra con por ta posibel cu nan ta laga tres pasahero atras y e avion ta yega Aruba cu 10 pasahero y no 9, nan no por a contesta su pregunta. Segun e meneer Arubiano, “Nan lo a bende of a pone un otro hende den un asiento di un di nos y laga nos tres atras”.

Segun informacionnan cu e Arubianonan a ricibi na airport na Venezuela, mescos a pasa cu un otro pasahero siman pasa, un señora Arubiano a keda abou y tambe sa pasa cu nan ta laga pasahero cu pasashi paga abou, pa casa di pilotonan biaha.

Segun e famia Arubiano: “Esey ta informacionnan cu nos a haya for di diferente hende eybou (Punto Fijo) cu tabata hopi indigna cu e manera cu Albatros Airlines ta trata e biaheronan, pero tabata sintinan impotente di por haci algo pa yudanos.”

Segun e famia Arubiano; “riba dje nan no a informa niun pasahero cu e airporttax mester a wordo paga cu un debit/credit card internacional. Despues cu e personal cu ta atende cu airport tax a bay reclamanan, e papel di informacion tabata pega na un pilar y e gerente Angela a nenga di sa algo di esey, door cu nos tabata varios Arubiano eybou nan a dicidi di tuma e $30 na cash.”(nan lo a haci un excepcion)

E famia Arubiano a conta: “Nos a sinta te mas o menos 2’or di atardi y un persona a presenta laat y asina nos a logra pa nos por a pone mi mama riba buelo, ora ela yega na e counter nan a bis’e cu si nos no paga $100 awor aki na Aruba, mi mama no ta biaha, paso e pasashi ta cumpra na Aruba y na Aruba e 100 dollar mester wordo paga.” E ora un ruman di e cabayero mester a sali for di trabao pura bay paga esaki, pa nan señora mama por a biaha. E famia a keda atras y nan a paga un hotel cerca di airport, pa asina nan ta trempan diamars mainta na airport.

E pareha Arubiano a sigui conta cu diamars mainta 5’or y mei nos a sinta te 4’or di atardi sin por a haya un buelo. E cabayero su ruman a tuma contacto cu Albatros na Aruba y nan a bisa pa e famia bolbe bay diaranson 6’or di mainta pa nan por ta riba e vuelo di mainta.

En berdad esaki e pareha Arubiano a haci, nan a check out y a yega airport 5’or y 50 di mainta, na airport nan a wordo bisa cu nan ta keda riba lista di espera y atrobe nan no a haya luga. E pareha mester a bolbe hotel y paga pa un dia y mey mas di hotel, paso e check in ta te 3’or di atardi.

E pareha a tuma contacto cu un abogado y esaki a yamanan y Albatros a yama un ruman di e homber pa bisanan pa bolbe bek airport prome cu 12’or y mey di merdia pa nan por wordo poni riba e vuelo di atardi. Segun e pareha: “Nos dunanan e beneficio di duda y nos a bolbe bai y pa nos sorpresa, e situacion tabata e mescos no tin vuelo pa nos. “Despues di esaki nan a yama e abogado y a bise cu nos a nenga e buelo, siendo cu e buelo tabata full manera tur e otro dianan.”

E pareha Arubiano a dicidi di laga un ruman bay Aruba Airlines cumpra un ticket pa nan, pa diahuebs merdia via Maracaibo pa nan por bolbe bek Aruba. E pareha Arubiano a conta:” Nos a sali for di 3’or y mey di marduga via caretera pa nos por yega Maracaibo. Na Maracaibo tabata full relax ningun problema tur cos a bai smooth”.

Segun e pareha, door cu Albatros Airlines tin e monopolio na Las Piedras, nan ta haci y deshaci ayanan. Asina mes e pareha a bisa di ta gradicido toch na e mucha muher di Albatros aki na Aruba cu a purba di haci su best pa nan, pero e no tabata den su man. E pareha a sigui conta: “Ningun dia e manager aki nan na Aruba a sali y duna cara tocante e problema aki. Ma bai dos biaha desde cu mi a yega Aruba y mi no por a papia cune, ela bisa un di su trahadornan pa dunami su email y that’s it.”

Aparentemente diamars merdia varios hende a entrega keho oficial contra Albatros na Punto Fijo cerca e hefe di seguridad di Airport Josefa Camejo. Tur tabata pa e mal servicio cu nan ta brindando y falta di informacion pa e viahero. Segun e pareha: “E gerente Angela a wordo yama y ela yama nos pa mentiroso y tur esnan cu tabata presente pa entrega keho a raise hell contra di dje.” Segun e pareha a haya informacion, cu e tabata hopi arogante y fresco hasta cu e hefe di seguridad di e airport. Ela hasta insinua cu e hefe di seguridad no sa su trabao y mester a pone INAC tambe na altura.

Segun e pareha: “Despues di a informa cerca e representantenan di INAC nan a nenga esaki completamente y afirma cu e hefe di siguridad di airport tin tur derecho di tuma kehonan y haci su trabao. Nos a hasta pidi e gerente Angela pa draai e video of duna nos e horario di e check in di e ultimo pasahero y ela nenga esaki rotundamente.” E meneer pasahero cu a yega laat dialuna tabata un meneer Colombiano cu a pasa henter dia for di 5’or di mainta pa e por a cambia su buelo y a bay sin cu nan a cambi’e pe.

E famia Arubiano aki: “Nos ta pidi encarecidamente pa viaheronan no usa e Airline aki y asina evita pa nan pasa den loke nos a pasa aden y esnan cu tambe a pasa den e situacion similar aki pa denuncianan na nos aviacion civil, paso si na Venezuela nos no por reclama nada, aki na Aruba e aerolinea Albatros mester para pa loke ta pasando, ta mesun compania esaki ta.”

