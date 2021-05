Famia a topa cu nan ser keri sin bida den cas na Lagoen

Diahuebs anochi familiarnan a presenta na un cas na Maria Christinastraat na Lagoen unda cu for di mainta a bin bishita nan ser keri pero e tabata drumi. Un otro persona a pasa merdia pero ainda señora ta drumi paden pero atardi un bisiña a sali y a constata cu e señora no a sali for di cas mes y a bay wak via di bentana y constata cu e señora ta benta abou u no ta dunando señal di bida y a bati alarma. Polisnan a presenta di biaha na e sitio y a mira e situacion y a notifica autoridad competente pa presenta na e sitio. Paramedico a acudi pero mucho no por a haci y a notifica dokter presenta pa acudi y constata morto. Recherchenan a acudi pa mira si tog tin algo robes.

