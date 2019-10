Famia a biba 9 aña den sotano di cas wardando “fin di mundo”

Un famia conistiendo di un homber di 58 aña y su seis yiunan a biba den sotano di un cas na Hulanda “wardando fin di mundo” durante nuebe aña largo. Den un mensahe di Twitter, Polis di e provincia di Drenthe a splica cu “un persona”, e yiu mayor di e famia, kende tin 25 aña, “a denuncia cu e ta preocupa pa e condicionnan cu su famia ta bibando aden” den e bario di Ruinerworld pasobra “nan tabata scondi den un cuarto chikito”. “Nos a haya seis adulto y nos ta dunando nan tur apoyo y atencion. E doño di e edificio no tabata kier a coopera cu nos investigacion, pa cual el a wordo deteni. Ta trata di un homber di 58 aña di edad. Te ainda e caso ta bao di investigacion y nos no por duna mucho mas detaye di dje”, Polis a informa. E yiu mas grandi a logra scapa di e cas y a bai na un restaurant cu ta keda na varios kilometer di e bario caminda nan a biba sera pa e ultimo nuebe añanan. Y eynan el a pidi yudanza na propietario di e restaurant. El a bisa cu su famia completo ta bibo si pero den mal condicion y e tabata kier a alerta autoridadnan. “E tabatincabey largo, su barba ta sushi y su pañanan tabata bieuw. E tabata desorienta tambe pues pesey mi a dicidi pa jama Polis pa bin wak kico ta pasando”, Chris Westerbreek, doño di e restaurant a declara. Na momento cu polis a bai na e lugar, nan a haya un trapi scondi patras di un cashi den sala cu tabata baha bai na e sotano caminda nan a bin haya cinco hoben y e tata, kende a sufri un ataque celebral algun aña atras y tabata na cama. E muchanan tur tin mas di 16 aña, pero e famia no tabatin contacto cu mundo exterio durante nuebe aña y algun di nan hasta no tabata sa cu tin mas hende riba planeta tera. Nan a logra sobrevivi danki na lechi cu nan tabata haya di un carne. E paradero di e mama ta desconoci y segun bisiña el a yega hunto cu e tata nuebe aña pasa na momento cu nan a huur e cas, cual nan a sera completamente y a tapa tur e bentananan.

Comments

comments