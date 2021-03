Falta un siman mas pa celebra Himno & Bandera participa y gana cu ‘rementa celebro game show’!

Oficina di Turismo ta promove e slogan di One Happy Island y sigur ta compronde e reto cu Aruba ta den dje actualmente. Pa tal motibo e ekipo di A.T.A. ta compromete su mes pa trece un programa cu ta trece alegria den cas di tur hende den un forma sano y ameno.

Pa celebra Dia di Himno & Bandera lo presenta ‘Rementa Celebro Game Show’ pa asina den un forma ameno, dibertido y sigur diferente lo celebra nos dia nacional.

Un di e papelnan importante cu A.T.A. a asumi durante di añanan ta di educa nos comunidad. Educa y conscientisa referente nos cultura, e importancia di nos turismo y tambe conocemento general di nos isla ta hopi importante, pa Oficina di Turismo pero sigur tambe pa e experiencia di un bishitante. Nos tur mester por comparti informacion y inspira nos bishitantenan pa medio di conocemento di nos isla. Pa A.T.A. ta un placer pa uni su mes na e calendario di actividadnan cu tin pa celebra nos dia nacional di Himno y Bandera 18 di maart -den e caso aki na un manera dibertido.

Bao di e capa di Ban Serio Aruba ta presenta un concepto nobo pa Aruba, unda den forma di un ‘Game Show’ lo celebra nos dia nacional sigur yena cu alegria y momentonan comico pa tur cu participa y sintonisa.

Pa haci e celebracion nacional aki uno grandi y sigur dibertido, lo crea un set unico unda dos host -conhuntamente cu 10 persona conoci den nos comunidad- lo test nan sabiduria hunto cu e pueblo participante den un forma bibo. E diferencia di e game show aki ta sigur e parti comico cu lo wordo hinca aden.

Pa medio di social media di Ban Serio Aruba pero tambe via diferente radio emisora ya nos comunidad por a scucha y nota diferente video y informacion pa asina pueblo den su totalidad por ta bon informa y sa con lo por ta miho prepara pa e game show.

Tuma nota cu no mester pre registra pa e evento. Simplemente riba dia 18 di maart via bo celular por subi e pagina di Facebook of Instagram di Ban Serio Aruba pa por haya tur instruccion. Si dia 18 di maart bo ta na cas tras di un computer lo por subi riba e pagina social di facebook Ban Serio Aruba unda lo haya un codigo. Copy esey y subi riba e link di www.menti.com y yena e codigo aki. Pues pa participa lo ta super facil!

Rementa Celebro lo pasa 18 di maart pa 7’or di anochi na Telearuba y Canal 22 y naturalmente via Ban Serio Aruba su canalnan social. E dos host Larissa Bermudez y Ruben Garcia lo conduci e programa aki. Pa mas informacion sigui nos mensagenan riba facebook page of instagram di Ban Serio Aruba.

Comments

comments