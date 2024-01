E agrupacionnan cu ta participa na Aruba Caiso & Soca Monarch 2024 (ACSM2024) a trek lot pa haya sa e secuencia di banda pa diabierna, 26 di januari 2024 y diasabra, 27 di januari 2024. Durante di dos anochi na Aruba Carnival & Entertainment Village, un total di 42 cantante lo presenta den tres categoria.



Diabierna lo ta e anochi di Caiso & Groovy Soca y diasabra ta e anochi pa Power Soca resona. E edicion aki di ACSM lo conta cu 3 corona, pues 3 monarca musical lo keda elegi. Stichting Musica ta entusiasma cu e participacion di 8 “Rookies” y un total di 18 banda cu lo participa.Pakete pa entrada di tur dos anochi ta disponibel via Pay.AW y tambe na Citgo Boulevard, Citgo Essoville, Citgo Palm Beach y Citgo Santa Cruz na balor di 100 florin (entrada pa tur dos anochi). Na porta lo tin tickets pa entrada disponibel pa 65 florin pa cada anochi. Stichting Musica ta informa cu nan lo tene un ultimo Ora Loca special riba dia di Betico. Riba diahuebs, 25 di januari lo tin e pakete pa tur dos anochi na benta pa solamente 70 florin. E special aki lo ta disponibel desde 8 AM via Pay.AW (cantidad ta limita) y tambe na Aruba Carnival & Entertainment Village entre 4 – 5 PM. Pago lo ta posibel solamente via swipe.Arubianonan den exterior lo por sintonisa via Pay Per View: www.telearuba.aw/PPV y lo por sinti e musica y ambiente aki na Aruba.

Publico ta permiti pa drenta cu “folding chairs” di tela. Stoel di palo of plastic no ta permiti y lo tin areanan asigna pa sinta. E parti dilanti di stage lo wordo reserva pa fanaticada y esnan cu kier baila, bula, grita y apoya nan cantante y/of banda preferi. Tambe lo tin un tribune pa esnan cu ta desea di sinta.

Portanan lo habri desde 7’or di anochi riba ambos diabierna y diasabra anochi y e programa oficial lo ranca sali pa 8’or di anochi. Bar y cushina lo ta bon surti.

Stichting Musica ta gradici SETAR NV, Gobierno di Aruba, Aruba Bank, Aruba Airport Authority, Ban Serio, Aruba Tourism Authority, Elite Productions & Entertainment, Telearuba y UNOCA pa nan aporte na nos talentonan local y e festival di mas grandi di nos cultura.