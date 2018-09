Falta di recurso financiero ta un problema den enseñansa

Hopi biaha, e falta di docentenan y e crecemento di klasnan, tur esaki ta hunga un rol den nos sistema di enseñansa. Sra. Josette Daal, directora di SKOA cu e relato.

Enberdad e comunidad a crece hopi, tin hopi mucha ta drenta scol. Esaki ta riparabel den tur scol, no solamente den scolnan di SKOA, cu e cantidad di klas ta creciendo. Pais Aruba mester bay pensa kico nan kier di con pais Aruba ta bay wak enseñansa. Tur mucha ta importante pa enseñansa. Kico ta importante? Yena e klas duna enseñansa, of ta pensa den direccion di traha mas edificio pa tene e klas mas chikito, pa tin mas atencion pa e mucha. Esey ta cosnan cu mester pensa ariba dje. Awendia, mirando mundo, mirando e bida cu nos ta hiba den e mundo aki, un klas di 25/30 mucha no ta funciona mas. Lo mester bay wak con grandi kier haci e grupo.

Den exterior tambe gruponan ta grandi, ta masha tiki caminda tin e grupo ideal. Con cu mir’e, e ta costa e pais mas placa. Dus e ora ey, ta depende di e pais kico ta su prioridadnan, segun Sra. Josette Daal, directora di SKOA.

