Diaranson atardi na e t-weg cu tin poco panort di Fa yang na Santa Cruz caminda pa bay Cashero y Shiribana a sosode un accidente cu impacto fuerte. Polis a presenta di biaha n’e sitio y ta topa cu un hyundai accent basta kibra y un mazda cu daño na banda robes dilanti.



E chauffeur hoben den e hyundai accent a baha for di Siribana no a para y duna preferencia y a sali dal den e mazda cu tabata biniendo for di zuid. E chauffeur den e hyundai accent a resulta levemente herida unda paramedico a brinda asistencia y a opta pa bay hospital pa un control medico debi na sla na su pecho.

Polisnan tabata n’e sitio pa atende cu e accidente y na final takelwagen a kita e autonan kibra fo’i caminda.