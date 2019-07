Falta di preferencia na crusada Rudolfarendstraat y auto a dal den palo di luz

Na e crusada di Rudolfarendstraat y Emmastraat diahuebs mainta roadservice, polis y ambulance a keda dirigi pa un accidente. Na yegada di e unidadnan ta topa cu un situacion fastioso debi cu tin dos auto kibra riba caminda y un di e autonan pega riba palo di luz kibra. Wayanan di coriente tabata colga basta abou y parti ariba di e palo di luz tabata colga. Personal di ambulance a atende cu e victimanan na e sitio debi cu e impacto tabata basta fuerte mes. E chauffeur di e kia sportage biniendo for di Rudolfarendstraat no a para duna preferencia y a dal den e chevrolet. Takelwagen na final a kita e autonan for di riba caminda.

