Diahuebs anochi ne crusada di Prof Lorentzstraat y Weststraat ta sosode un accidente cu impacto fuerte unda un nissan versa maneha pa un dama a subi e crusada y un bmw biniendo di pabou a dal basta duro den banda di chauffeur. E impacto a laga ambos auto basta kibra. E bmw full parti dilanti destrui y e nissan versa su banda robes porta a keda destrui.
Ambulance tabata presente debi cu nan tabatin hende abordo a pasa controla y a pidi otro ambulance presenta pa bin atende cu un dama levemente herida. Polis di trafico tambe tabata ne sitio pa tuma dato. Na final takelwagen a lanta e dos auto kibra.