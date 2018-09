Falta di fondo atribui na incendio di museo na Rio

RIO DE JANEIRO, Brazil – Oficialnan na Brazil ta culpa falta di fondo pa un incendio grandi cu a devasta e pais su Museo Nacional. Un di e antropologia y coleccionnan di historia natural mas grandi den e Americas por poco a bay completamente perdi den e incendio cu a sosode riba Diadomingo na Rio de Janeiro. Tabatin kehonan caba riba e mal estado di e edificio di museo. E incendio a sosode Diadomingo anochi despues cu e edificio a conclui su servicio na publico. E causa no ta conoci. No tabatin ningun herido, pero mayoria di e 20 miyon di artefactonan, incluyendo e restonan humano mas antiguo haya den Americas, a bay perdi den e incendio. Hopi empleadonan ta expresando critica. Sub director, Luiz Fernando Dias Duarte, a expresa rabia inmenso y a acusa autoridadnan Brazilero pa falta di atencion. Un otro empleado a conta Globo TV cu gerente di proyecto tabatin dificultadnan tremendo den purba sigura fondo p’e edificio. Bibliotecario di e museo, Edson Vargas da Silva a comenta na media local cu e edificio tabatin pisonan di palo y tabatin hopi cosnan cu por cende na candela facilmente manera documentonan. Esaki tabata e museo mas antiguo di Brazil y tabata maneha pa e Universidad Federal di Rio de Janeiro y Gobierno federal tabata lucha cu hopi problemanan financiero den añanan reciente. Bomberonan di Reuters por a saca varios artefactonan for di e edificio na candela. Roberto Robadey, vocero di e Departamento di Bombero na Rio, a conta na Associated Press cu e hydrantnan no tabata funciona y nan mester a uza awa di un lago cercano. Actualmente, Rio de Janeiro ta enfrentando un estado di crisis financiero. E museo tabata contene artefactonan di 20m incluyendo fossilnan, e meteorito mas grandi di Brazil, wesonan di dinosaurio y e wesonan di 12,000 aña di un muhe conoci como “Luzia”. E edificio tambe tabata contene artefactonn cu ta cubri siglonan desde e yegada di e Portugesnan den e añanan 1500 te na e declaracion di republica den 1889. E coleccion di etnologia tabatin piezanan unico di e era pre-Columbian y artefactonan di culturanan indigena. Piezanan di e temponan di Greco-Roman y Egypto tambe tabata parti di e coleccionnan. E famia real di Portugal a transferi e corte na e edificio den 1908, unda e pais a enfrenta e menasa di invasion di Napoleon.

Loke a ser perdi den e incendio no tabata solamente historia di Brazil. Hopi ta mira esaki como un metafora p’e ciudad y e pais completo. Rio de Janeiro ta den un crisis. Violencia, problemanan financiero y corupcion politico a haci e ciudad un sombra di locual antes e tabata. Den 2016, e tabata host pa e Weganan Olimpico, un evento cu Brazil a inverti biyones den dje. Pero e efectonan di esaki a dal Rio duro. Ademas, gastonan federal a wordo reduci y cu e violencia cu tin, turismo a cuminsa disminui. Esaki tabata un museo cu pa hopi tempo tabata lubida y sin fondo y awo cu consecuencianan devastatdor pa herencia di Brazil. E museo awordo estableci den 1818 cu e meta pa promove investigacionnan cientifico dor di haci su coleccionnan disponibel pa specialistanan.

