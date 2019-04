Falta di conocemento financiero tin hopi ciudadano den un circulo vicioso

‘Falta di educacion financiero’ memey di nos hendenan ta keda un di e retonan primordial na nos pais. E habito di haci como si fuera e debe nan no t’ey y concecuentemente, no sacrifica pa drenta un periodo di sanacion, door di adkeri conocemento y diseña un plan di sanacion financiero y implementa esaki durante un proceso, pero ta continua cu un estilo di bida financiero dañino, ta un circulo vicioso cu hopi di nos cuidadanonan ta biba aden.

Organisacionnan manera Lead2Success cu ta bin cu iniciativanan pa adkeri conocemento y drenta un jornada di sanacion hunto of individual, paso pa paso, ta loke hopi di nos hendenan tin mester pa motiva nan pa sacrifica un periodo cortico, pero cu lo duna su fruta a largo plaso.

Lead2Success cu tin un Entrenado Financiero Certifica, ta ofreciendo hustamente esaki atraves di nan curso Financial Freedom 2019. E curso aki ta specialisa riba e fase di ‘sanering’ o sea sanacion y ta hiba su cursistanan door di ocho (8) paso, con pa inicia, continua y finalisa e proceso pa sali for di debe.

“Segun investigacion conduci 78% di poblacion Mericano ta biba di salario pa salario y no sa con pa presupuesta. Estudio cu nos a haci na Aruba, tambe situacion ta mustra di ta grave unda 8 for di 10 persona ta bibando di salario pa salario y no ta presupuesta, ni tampoco sa con pa presupuesta,” Francis Groeneveldt, Entrenado Financiero Certifica di Lead2Success ta bisa.

“Hopi compania tambe ta bisa cu mas y mas, nan ta haya nan cu e situacion unda empleadonan ta pidi avanse di salario. Tambe, hopi empleado cu ta raporta malo na Dokternan di compania, pero cu nan enfermedad den mayoria caso, no ta uno fisico. Mayoria ta trata di stress, cu ta duna dolor di cabes, of tension, entre otro. Esaki ta pone cu nan no ta produci optimal y ta raporta malo continuo, pero e problema berdadero ta stress causa door di e situacion financiero cu nan ta biba aden.”

“Esaki ta pone cu e empleado tambe ta sufri, pasobra ora un empleado no ta funcciona optimal, e no tin un sentimento di complitud di produccion satisfactorio y ta sint’e ainda mas inutil. Problema di stress di placa ta pone cu hende ta cuminsa pensa otro cosnan pa haci y tin biaha ta pensamentonan menos bon. Stress financiero ta un di e causanan mas halto di divorcio y kiebro den famia.”

“Nos no por warda pa Gobierno haci tur cos. Pa por yuda sana situacion social den nos comunidad, nos a sinti e responsabilidad pa cuminsa educa nos ciudadanonan riba ‘educacion financiero.’ Pa e motiba aki Lead2Success a sinti e responsabilidad pa inicia e sesionnan aki,” Groeneveldt ta bisa.

“E idea ta pa tene e gruponan chikito pa por maximalisa e contenido y mirando cu nos prome curso pa 2019 tabata yen y nos no por a tuma mas hende, nos a dicidi pa cuminsa cu un di dos curso.”

Den cuadro di esaki, nos ta introduci un sesion gratis unda lo duna tur informacion nesesario pa cu e di dos curso di sesionnan cu lo bay cuminsa. E sesion gratis lo tuma luga dia 2 di mei binidero, den sala di HopeAruba, cu su oficinanan situa ariba di Wendy’s/Cinnabon riba LG. Smith Boulevard na playa. Entrada na e sala ta subiendo e trapi na e muraya p’ariba di Digicel. Orario pa esaki ta di 7pm pa 9pm. Pa mas informacion por email na [email protected] of por yama 5934535.

