Falta algun dia mas pa pinta & kleur bo mascota faborito

E comision cu ta bezig cu e Concurso di Pinta y Kleur a wordo agradablemente sorprendi cu e noticia cu un cierto cantidad di nos muchanan den 3e klas a keda desapunta cu e aña aki nan grupo di edad – mas cu 8 aña – a wordo laga afo for di e Concurso. Pero esaki no ta e caso! Mescos cu aña pasa pa e Concurso di Pintamento cu tawata pa muchanan di 6 pa 12 aña, un excepcion a wordo haci pa muchanan cu ta riba 12 aña y ta den 6e ainda. Mescos e aña aki; muchanan cu ta riba 8 aña pero ta den 3e ainda por participa! Nan mester percura pa skibi nan edad, nan scol y nan klas riba e formulario di participacion pa si en caso e comision kier verifica cu scol cu realmente e alumna of alumno ta den 3e klas. E comision kier recorda tur hende cu tin solamente 10 dia mas pa keda cla cu bo arte di kleur y pinta bo mascota faborito. Ultimo dia pa entrega esaki ta dia 5 di november 2020. Por entrega un scan di esaki via email ([email protected]). Tambe por hiba e arte na e siguiente localidadnan: tur MFA (Noord, Paradera, Santa Cruz y Savaneta), e oficina di gobierno Edison Briesen na San Nicolas, Aruba Animal Shelter y e Centro di Control di Cacho na Wayaca, Bestial y tambe Do It Center na Shaba.

Participacion ta gratis. Bo tin algun dia so mas. Bo tambe lo participa?

Comments

comments