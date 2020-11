Falta 50% di e poblacion pa conta pa Censo 2020: Cuestionario Online lo habri bek diabierna

Manera conoci, dos siman a wordo finalisa caba di Censo cas-pa-cas y awemainta tabata tin un rueda di prensa pa informa comunidad riba resultadonan. 21 mil adres a wordo bishita y tabata tin hopi exito den esakinan cu un team di mas o menos 250 persona cu a bay di cas pa cas. Censo a conta awor den total tin 50% di e poblacion conta.

Cuestionario Online lo habri bek

Desiree Helder, Directora Interino di Censo ta informa cu nan ta contento di e bon cooperacion cu a bini di pueblo. Tin hende cu ainda no ta cooperando of no a haya nan na cas, pero tin dos siman pa bay ainda. E meta ta pa finalisa e conteo completo pa 30 di november y tin 100% di e poblacion conta. Mirando cu tin 50% ainda pa conta, y tin solamente 2 siman so pa bay, a base di peticion ricibi di diferente persona, Censo a dicidi pa habri e parti Online atrobe. E mesun cuestionario aki cu tabata Online na October lo habri bek diabierna 20 di November te cu 30 di November.

Tur esnan cu ainda lo kier completa e cuestionario Online e ora lo por haci esaki manera e tabata obtenibel na October, lo tin un help desk tambe pa yuda esnan cu tin dificultad of cu no por haci e Online. Lo tin un help desk obtenibel di 8’or di mainta pa 8’or di anochi. Pa e help desk aki lo mester tuma contacto via 524 7444, un y tur ta bon bini pa tuma contacto pa cualkier pregunta of duda pa locual ta Censo Online.

Segun sra. Helder, e motibo pa kico e ta bayendo un tiki slow ta pasobra nan tin menos hende den e veld. “Tin un grupo mas chikito awor pa nos por tin mas control riba e proceso”, segun sra. Helder. E plan ta pa sigui si a caso no yega na 100% pa fin di November pa extende esaki kisas pa un siman mas, y si ta necesario pa e bay te cu Januari pero mester mira con e proceso lo bay ainda te cu fin di e luna aki.

