Falta 3 siman pa Censo2020

Oficina Central di Estadistica kier a informa e pueblo di Aruba cu falta solamente 3 siman pa Censo2020. Censo2020 lo start dia 1 di october proximo.

Manera ta conoci, un Censo ta un conteo general di poblacion y vivienda. Den otro palabra, durante e Censo nos ta conta tur persona cu, dia 1 di October, ta bibando na Aruba pa 1 aña of mas of tin e intencion di biba na Aruba pa 1 aña of mas.

Actualmente Aruba ta pasando door di un temporada dificil, pero net den e momentonan aki e ta di sumo importancia pa colecta datonan di e situacion real di hogarnan na Aruba. CBS kier a pidi tur hogar pa coopera cu Censo 2020.

Censo2020 ta consisti di 2 parti:

1-10 di oktober 2020: Conteo Online

1-26 di November 2020: Conteo di hogarnan cu no a participa den e Conteo Online

Hogarnan por haya acceso na e cuestionario online door di bishita e website di Censo2020 www.census2020.aw y usa nan number di percela di WEB NV.

Mester tene debido cuenta cu e cuestionario di Censo mester wordo finaliza den 1 solo biaha. E number di percela di cada hogar tambe por wordo usa solamente 1 biaha. Riba e website por lesa e cuestionario di Censo2020 pa asina un y tur ta na altura di e preguntanan y pa por prepara esakinan prome cu yena e cuestionario online. Esaki lo facilita e yenamento di e cuestionario. Asina cu e website di Censo2020 ta activo nos lo anuncia esaki oficialmente.

Hogarnan cu no tin un number di percela di WEB por yama CBS pa haya un codigo individual pa haya acceso na e cuestionario. Personal di CBS lo ta disponibel via whatsapp of telefoon via number 524 7444. E number aki lo ta activo entrante 1 di october. Tambe por manda nos un

e-mail na census2020@cbs.aw pa yuda esnan cu ta yena e cuestionario online. E e-mail aki ta activo caba.

Si actualmente tin cualkier pregunta por jama e number central di CBS 583 7433.Asina cu nos habri e “Census Help Desk” lo por tuma contacto cu nos na 524 74444 pa asina nos por brinda e comunidad di Aruba e ayudo necesario pa yena e cuestionario di Censo online.

CBS kier uza e oportunidad aki pa encurasha tur hogar na Aruba pa coopera cu Censo2020 y yena e cuestionario di Censo online.

Pasobra Aruba ta conta riba BO!

