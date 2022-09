Diasabra 10 di September, Ling and Sons Food Market ta introduci e concepto di Hendrickx the baker na su Panaderia. Ling & Sons a renoba y expande e panaderia cu e productonan sublime y di un miho calidad di Hendrickx the baker of de bakker manera ta conoci na Europa.

Bin celebra e apertura cu Ling & Sons Diasabra 10 di September 2022. Entre 10AM y 2PM na e Panaderia na unda meesterbakker hendrickx lo ta presente pa introduci tur locual cu Ling & Sons tin pa brinda e pueblo di Aruba. Lo tin diferente tasting y tambe clientenan por participa pa gana un bakery package regalo cu nan compras na e Panaderia di Ling & Sons den e weekend aki. Lo tin tambe hopi ofertanan special na e Panaderia ariba pan y cosnan bolonan vlaai masha dushi mes!

Hendrickx ta un concepto nobo y unico na Aruba, na unda nos meesterbakker hendrickx hunto cu su team di panaderonan, a integra differente recetanan for di Hulanda, Belgica y Francia hunto y asina a crea un surtido exclusivo di pan y cos dushi, na unda diversidad y calidad ta na prome luga.

E Productonan di Hendrickx ta bin di e miho recetanan autentico, 100% natural y artisanal di Europa, traha cu e mihor ingredientenan (sour dough), sostenibel y horna na un manera unico. Hendrickx ta conoci pa trece productonan di calidad halto y cu un sabor extraordinario. Awo Ling & Sons lo introduci e linja di pan y cosnan dushi di Hendrickx na su panaderia renoba, dunando asina na e famianan di Aruba e miho calidad di pan.

Aruba henter ta invita pa bishita Ling & Sons Food Market su panaderia nobo na unda calidad y servicio ta semper na prome luga.

Ling & Sons ta habri tur dia di dialuna pa diasabra di 7:30 AM- 8:00 PM y Diadomingo di 9:00 AM-3:00 PM. Pa mas informacion bishita shop.lingandsons.com of sigui Ling & Sons riba rednan social @lingandsonsfoodmarket.