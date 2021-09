Fall Course di BeYourOwnBoss a cuminsa

Un total di 17 persona a cuminsa cu e Fall Course di e programa BeYourOwnBoss (BYOB). Esaki ta e programa di certificacion na nivel di MBO diseña specialmente pa yuda e futuro empresario mehora su habilidad pa haci negoshi. Ta ofrece BYOB pa di tres biaha e aña aki. Esaki ta posibel door di un colaboracion entre Colegio EPI y Qredits Aruba.

Diferente na e curso anterior cu a tuma luga den februari cu tabatin un duracion di 2 luna, e Fall Course ta dura 3.5 luna. E 17 cursistanan aki lo sigui e Fall Course di BYOB, di september te december. E curso ta consisti di lesnan digital, den cua e participante ta haya instruccion y guia door di educadornan profesional cu conoce e mundo di negoshi moderno. Cada participante ta haya un mentor cu lo duna guia pa asina e cursista logra cumpli cu su tareanan y yega na e metanan pa completa e programa. Na final e cursistanan tin cu presenta nan idea pa negoshi (pitch) pa asina ricibi nan certificado.

A introduci e curso aki na februari di e aña aki caminda un total di 32 cursista a participa y conclui e curso exitosamente. Sinembargo, varios interesado no a logra participa na e prome periodo aki di BYOB ya cu e cuponan a yena hopi lihe. Pa atende cu e demanda, Colegio EPI y Qredits Aruba a dicidi di ofrece e programa atrobe, esta e Fall Course aki. Despues di un encuentro informativo cu a sirbi di introduccion pa tur participante, nan lo tin les dos biaha pa siman parti atardi/anochi den Colegio EPI su Open Leercentrum (OLC).

Nos ta desea e cursistanan aki hopi exito! Pa mas informacion bishita Colegio EPI su Facebook page of esun di Qredits Aruba, of tuma contacto cu Colegio EPI su Business Center na telefon 525-8742 of via e-mail [email protected]

Adhunto 5 imagen caminda por aprecia e encuentro informativo den cua Sra. Nathaly Harms di Qredits Aruba, Sr. Gerold Kross di Business Center di Colegio EPI y Sr. Rishi Ramsoondar instructor di e curso BYOB, a hiba palabra.

