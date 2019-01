Fakkel Optocht sin Last Lap a funciona manera a spera???

Fakkel Optocht ta tras di lomba y el a bay sin Last Lap Band p’asina e mirones cu kier bula aden, toch haya chens pa jump un tiki den e parada. Hopi tabata e gritonan cu a protesta riba e decision aki mientras cu hopi di otro banda tambe tabata aplaudi e decision aki cu a bini riba peticion di KPA pa cu SMAC. E fakkel manera nos a menciona den un otro articulo lo mester bira un test pa wak si berdaderamente e lo bai funciona of e grupo cu ta na final di e parada, lo bay sufri y bira e last lap. Mester corda cu tur grupo cu a participa na Fakkel ta cobra pa participantenan jump cu nan den e parada pues dado momento e ta bira hopi fastioso si hendenan cu no a paga bula den e grupo y esaki por y ta crea mas problema di loke tin caba.KPA a haci e peticion aki pasobra ta conoci cu last lap ta constantemente tin problemanan cu bringamento y ta constantemente Polis tin cu para musica di e banda di last lap pa motibonan di bringamento. Sinembargo, ayeranochi tabata Le Groove tabata e ultimo banda y grupo y practicamente el a bira e last lap pasobra no ta solamente hendenan na banda ta bula aden, sino participantenan di otro gruponan cu a yega final caba ta cana bin bek y drenta den e grupo aki. Esaki ta algo cu lamentablemente no tin solucion pe pasobra after all ta tur hende kier sigui baila despues cu nan jega final den nan respectivo gruponan. Pues sea ta Le Groove, Tsunami, N-Fuzion of cualkier otro banda musical ta na final di e parada, e situacion no lo cambia pasobra tur hende kier sigui goza y baila Carnaval. Cu of sin Last Lap Band e situacion ta keda mescos aunke mester bisa cu e situacion di bringamento den Last Lap ta minimaliza hopi toch lo bai sigui haya problema di bringamento den Carnaval y si tin hende cu ta pretende cu kier un Carnaval SIN bringamento, anto ta solamente den soño, esey kizas lo bai pasa. Paso den bida real e ta imposibel, auke cu toch mester aplaudi tu hende toch cu mientras e añanan ta pasa toch e cantidad di detencionan pa bringamento ta mengua, toch bo ta haya añanan cu esaki ta subi drasticamente pasobra tur hende toch kier participa den e Grupo di Carnaval di Cuerpo Policial di Aruba, caminda bo no ta paga pa drenta, per si tin cu paga pa sali y manera Vocero di Polis a bisa, Cuerpo Policial no ta acepta cash, pues wak bo tin bo ATM of Credit Card na man pa bo swipe, sino den cell bo ta keda hospeda. Pero sigur kizas SMAC por pensa riba un otro solucion pa toch pone un last lap band y den e caso aki kizas un idea ta pone tur e Brassbandnan (cu no tin toca den carnaval) y e Steelbandnan (cu tambe no tin toca den carnaval) como last lap p’asina toch duna un honor na e dos ritmonan aki cu ta forma parti esencial di Aruba su Carnaval.

