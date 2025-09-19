Dia 18 di september 2025, Fahrina Mattheeuw a gradua for di e Facultad di Ley na Universidad di Aruba. Su tesis, titula

“Bewijsvergaring bij ontucht: Een onderzoek naar digitale opsporing tijdens zedenonderzoeken met betrekking tot ontuchtige handelingen jegens minderjarigen onder 16 jaar ”

ta trata un tema actual y socialmente hopi relevante.

E tesis tawata bou supervision di Sra. dr. Ruth Bonnevalle, Profesor di Derecho Penal y Proceso Penal (FDR, UA) y Presidente di e comision di graduacion. E comision tabata consisti tambe di Sra. drs. Michella van Loon, Investigador di Derecho Penal, y Sr. Elvin Zara, Coordinador General di Tactica di Investigacion di Korps Politie Aruba.

Cu e investigacion aki, Mattheeuw ta haci un contribucion balioso na e discusion tocante e uzo di recurso digital den casonan di moralidad sensitivo y e proteccion di menornan.

Un frase di Fahrina Mattheeuw:

“Mi curso di estudio como studiante part-time tabata intensivo, pero tambe di hopi balor. Combinando un trabou di polis full-time cu mi estudio, ta exigi hopi planificacion, perseverancia y disciplina. Danki na e guia experto di Ruth Bonnevalle, mi a logra di cumpli cu exito e reto aki”.

Na nomber di e Facultad di Ley: pabien cu e bunita resultado aki!