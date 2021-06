FADA y partnernan trahando riba Abuso di Droga y Trafico Ilicito

FADA den un conferencia di prensa diabierna atardi riba e fecha di 26 di juni, cu ta e Dia Internacional contra Abuso di Droga y Traficacion Ilicito.

Esaki ta un fecha riba cual ta enfoca pa conscientisa rib e abuso na droga y traficacion ilegal. Rish-Ann Ammerlaan a bisa cu no ta papia solamente di droganan ilegal, pero tambe droga legal manera alcohol y remedi prescribi. Uzo di droga ta trece problemanan social, financiero, economico y problema cu salud mental. Un uzado di droga por yega na depende fisicamente y mentalmente di un substancia legal of ilegal. Ora ta papia di dependencia, ya caba ta papia di adiccion. FADA ta concentra henter aña riba combatimento di uzo y abuso di droga, Ammerlaan a bisa.

Cindy Lacle, trahado preventivo di FADA, a bisa cu nan ta sali for di e pensamento cu prevencion ta e yabi pa evita uzo y abuso di droga. Hopi biaha no ta para keto riba minimalisa e uzo di e droganan menciona. P’esey kier pa comunidad sa cu FADA t’ey y ta traha riba tereno di prevencion. No solamente bisa of siña e muchanan bisa “no”, pero splica nan pakico mester bisa “no” na droga y alcohol, pasobra e ta conduci na adiccion cu tur su consecuencianan.

Un otro persona presente durante e conferencia di FADA tabat Arthur Commenencia di e fundacion FMAA cu tambe ta traha pa yuda adictonan. Nan fundacion ta traha riba e area cu personanan cu a cay caba den adiccion. Pero tambe nan ta duna charla na scolnan.

Nan ta traha estrechamento cu KPA y ta concentra pa guia y yuda e persona sali for di e diferente tipo di adiccionnan manera weganan, gamble, alcohol, etc. Nan ta traha pa cada adicto sali for di Seroe Colorado limpi. Y aunke nan ta den un otro area, ta traha estrechamento cu FADA.

CMMA, presidi pa Jeanette Richardson y compaña pa Angela Persad, a splica cu nan ta traha riba tereno di tereno di control di traficacion y contrabanda di hende na Aruba. Nan a bin ta trahando riba e tereno aki pa 12 aña caba. E organisacion mes a bira oficial un poco mas cu aña pasa. Nan tin tres tarea:: Informacion, Educacion y Asistencia. E ta loket pa haya y ricibi informacion riba tereno di traficaciony contrabanda di hende. Nan ta trahando awo un shelter, unda e victimanan por haya ayudo.

Psychiatra Hendrikus van Gaalen di RESPALDO tambe tabata presente na e conferencia di prensa di FADA riba adiccion na remedi. El a mustra cu adiccion ta un malesa, cu tin biaha ta cuminsa na un edad jong caba. P’esey mester cuminsa cu prevencion na un fase trempan. Hopi mucha ta haci cosnan, manera weganan, cu nan no sa cu nan por bira adicto. Muchanan jong lo no mester di droga pa kita stress. Scolnan tambe ta hopi importante pa bati alarma ora cu mira cu tin cosnan straño ta sosode cu e mucha of hobennan, el a bisa. Tur hende mester realisa na Aruba cu tur tipo di adiccion merece atencion, no solamente esnan di droga of remedinan legal.

