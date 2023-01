Rulienne Arends di FADA durante un entrevista a bisa cu FADA ta contento di un otro aña nobo un aña cu hopi proyecto y un di e proyectonan grandi cu tin cu fundacion zinia y otro stakeholdersnan y kpa ta e amigo didi. For di aña pasa caba na November a lansa un video hopi pisa pa loke ta amigo didi pa maneha bou influencia di alcohol y su consecuencianan. Naturalmente esei no ta stop manera aña a habri, team di amigo didi a ranca sali cu mas promocion y mirando cu carnaval ta cla pa ranca sali y amigo didi tambe ta cla pa sigui den 2023.

For di aña pasa FADA a cuminsa cu e mensahe un biter dimas ta strobabo di yega cas unda por a bishita bar restaurant y entrega poster cu diferente sticker den nan negoshi y ta di gradici.

Nos ta den e fin di siman di carnaval y e meta ta pa e amigo didi forma parti den e carnaval aki y combersacionnan ta bay cuminsa tuma luga cu SMAC, y no ta desconoci cu amigo didi a forma parti di paradanan den pasado y e aña aki cu ta dos aña cu pueblo no tabatin evento pa gosa y nos sa cu caya ta bay ta hot, y si bo sa cu bo t’ey bebe alcohol zorg pa bo tin bo amigo didi. Tambe Rulienne a pidi si bo ta bay ta cu mucha y como adulto mester ta e hempel y no laganan wak cu alcohol mester ta presente pa gosa y no laga e muchanan wak e alcohol constantemente.

Por a tuma nota cu 2016 cu e proyecto di amigo didi a cuminsa y poco poco esaki ta hayando cu acogidia principalmente na scol ora bishita esakinan, te hasta riba facebook hendenan ta haci wega di amigo didi y esaki ta duna di conoce cu nan ta conciente, Rulienne di FADA a menciona.