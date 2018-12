FADA ta sigui traha duro y den 2019 lo trece un projecto nobo

Juendel Sprok di FADA a mustra cu pa 2019 lo bai tin diferente cambio y lo bai tin un projecto nobo cu ta bai ta specificamente pa basis schoolnan, muchanan di 5de y 6de klas. E programa ta hiba nomber di Be Smart cu ta procedente di Hulanda y Boneiro ta usando esaki pa basta aña caba y awo Aruba a haya e derecho pa usa e programa aki. E programa ta enfoca specialmente riba e uso di alcohol, e uso di sigaria y tambe riba e addiccionanan nobo cu ta pasando den nos hubentud, esta Gaming cu tambe tin su consecuencianan. Y finalmente e cuestion di Gambling. Hopi research a mustra cu mester cuminsa cu e tipo di educacionnan aki, for di basis school sigui pa voorgezet onderwijs, bo ta forma e mucha caracter na un manera fuerte. FADA tambe tin e programa di Paga Tino, cu ta esun cu ta wordo usa na voortgezet onderwijs, esey ta e programa cu ta forma y cambia e caracter di e hoben. Den e programa di Paga Tino ta enfoca riba e influencia di amigonan, riba media manera Social Media cu e hobennan ta wak hopi informacion, caminda no ta tur informacion ta corecto. Pesey den esaki FADA ta purba na duna nan e hermentnan necesario pa ora cu nan ta den Social Media of cu amigonan, nan por haci e escogencia bon y mira esun cu ta malo. Ta riparabel tambe cu hopi biaha, den researchnan cu a wordo haci na Aruba cu no ta hopi pero Danki Dios pa aña 2019 lo bin un otro research nobo cu lo bay enfoca en grande riba e parti di Addicion, con e ta cuminsa, con e ta desaroya y kico ta e pasonan cu mester wordo tuma. Pero mientrastanto di experiencia, FADA sa caba kico ta andando pues ja caba a cuminsa implementa cierto strategianan pa por purba stop loke ta pasando. E dos programanan aki ta enfoca riba e hoben na scol, na cas pero tambe riba e mayornan, caminda ta logra yega serca nan pa via di nan doño di trabao. Ultimo añan FADA ta bayendo hopi mas empresanan grandi, hotelnan caminda ta jega na e mayornan y educacnan tambe, pasobra hopi biaha ta bai na e scol, ta educa e muchanan y dunanan e hermentnan necesario y e programanan t’asina fuerte y pisa, nan tin asina un impacto, paso no ta solamente un biaha sino ta bai simannan tras di otro. E muchanan ta keda bon informa y ora nan bai cas na ta cai den e mesun vicio y e cosnan cu nan ta wak. PUes na mesun momento mester focus riba e mayornan tambe pa kibra e circulo vicioso ey cu ta solamente perhudica e muchanan. Danki Dios e doñonan di trabao ta wak cu ta hopi importante pa nan empleadonan pa na cas tambe mester tin un nucleo positivo cu na final di dia tin un efecto positivo tambe riba nan trabao. Loke ta resalta ora di reuni cu e mayornan na trabao, nan tin hopi pregunta y tambe loke ta resalta hopi biaha cu nan tin cu traha dos trabao of e unico trabao cu nan tin nan ta traha te laat y asina nan no por duna e muchanan e atencion necesario. Pesey e programanan aki ta duna e mayornan e hermentanan necesario pa nan logra toch cu nan jiunan. Pasobra ta hopi otro instancianan ta bai hunto cu FADA p’asina cubri tur aspecto posibel.

