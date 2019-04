FADA ta sigui cu su campaña di amigo DIDI

Despues di un temporada basta druk despues di Carnaval, por wak atras cu e campaña Amigo Didi tabata un exito total. Tambe e tester personal tabata un hit durante carnaval.

Sra. Rulienne Arends, Trahado Preventivo na FADA ta cuminsa na bisa cu a cera e temporada aki sumamente bon, y esaki lo kier pa e keda, pa loke ta amigo DIDI. Den sentido cu tabata tin hopi hende cu a tuma e decision responsabel cu a tuma contacto cu FADA of Fundacion Zinnia pa bay cu e bus di Fundacion Zinnia. Tambe e tester a wordo bon bendi. Hendenan a tuma e responsabilidad eynan, di nan mes un boluntad y esaki ta loke FADA kier pa continua cun’e. No solamente want’e pasobra cu ta carnaval, ta tuma e decision corecto.

Arends a sigui bisa cu ta full aña mester tuma e decision corecto. Pero toch ta wak cu ainda tin hopi accidentnan sosodiendo, hopi di nan ta bou influencia di alcohol. Y mirando cu ta den temporada di campamento, ta probecha sigui cu e campaña di amigo DIDI. Ainda nan tin tester nan personal, esun cu mester di dje, por pasa na oficina di FADA. Hopi hende ta tuma contacto cu FADA, pidiendo pa e tester pa ora nan sali den un grupo di amigo.

E testernan ta na balor di AWG. 5, -. Y e placa aki ta bay full bek na amigo DIDI ap comundad. Apart di esey FADA lo tin su bannernan, den e temporada aki, hunto cu fundacion Zinnia, ta trahando ariba esakinan. Fundacion Zinnia tambe tin algun di e bannernan cual lo wordo poni na camindanan strategico, udna cu hendenan ta bay campa.

Apart di esey, nan tin charlanan cu ta wordo duna na scolnan. Y FADA ta haci un suplica na scolnan pa tuma contacto cu FADA. No lag’e pa ta un cierto temporada so. FADA ta traha henter aña pa brinda informacion aki. No solamente alcohol, durante carnaval of campamento. Pero droga tambe ta bin padilanti.

FADA a tene un rueda di prensa tocante marihuana, pero tambe mester corda ariba e parti di extacy den hobennan. No solamente amigo DIDI den temporada di campamento, pero tambe otro droganan cu t’ey presente.

Pa loke ta conciertonan, FADA lo ta bay ta activo tambe den e temporada aki y nan lo pone enfasis di e tiki florinnan di unda e testernan aki ta bay, ya cu e idea ta pa busca un gran cantidad cu por wanta full un aña. Y no mester pensa solamente ariba carnaval, campamento of concierto, pero e mester ta full aña. P’esey e meta ta pa e testernan t’ey pa henter aña. Nan ta cuminsa na chikito, unda cu comunidad ta acepta e parti aki. Y no mester lubida cu Fundacion Zinnia tambe tin metanan pa loke ta amigo DIDI y e idea ta pa bin bek cu e bus, durante cierto actividadnan cu ta bin rond.

Pero ta pidi comunidad, mirando cu FADA por bin cu diferente charla y diferente topiconan, y Fundacion Zinnia tambe por bin cu e bus, pero ta keda na cada ken pa cuminsa tuma decisionnan responsabel. Y nan por evita hopi mas desgracia vooral ora cu ta bay core bou di influencia.

E testernan ta pa uzo personal. FADA ta pone hopi enfasis ariba esaki, y ta tira culpa ariba e tester, ya cu e ta pa uzo personal. P’esey ora cu bo sali, y bo sa bo ta bay bebe, zorg pa tin un amigo DIDI. Di tur manera, Arends a bisa, cu ya caba bo ta bou influencia di alcohol. Ta importante pa test bo mes, pero si bo sa cu bo ta bay bebe, busca e amigo DIDI. Polisnan lo sigui controla, y polisnan lo sigui cu nan controlnan.

