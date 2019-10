FADA ta lanza serie di documentario riba bida di seis persona cu a cai den gara di Adiccion

Srta. Rulienne Arends durante conferencia di prensa di FADA ta gradici pueblo di Aruba pa e sosten cu e fundacion a haya durante 35 aña di existencia y alavez anuncia un campaña nobo cu FADA tin pa cumina den e siman aki cu ta e siman di celebracion di e Fundacion Anti Droga Aruba. Srta. Cindy Lacle, trahado preventivo na FADA, ta papia di un proyecto nobo cual a tuma hopi trabao y hopi pasenshi y dedicacion pero cu nan final por bisa cu ta entrega pueblo un proyecto hopi bunita caminda cu pueblo por bai presencia un serie di. documentario basa riba bida real di seis persona. E seis personanan aki ta personanan, algun a rehabilita caba, y otronan cu ta den proceso di rehabilita y tin cu ainda ta den e mundo di adiccion, esta manera nan ta wordo yama adictonan abulante. Segun Srta. Lacle cu e meta di e proyecto aki ta pa mustra comunidad di Aruba principalmente hubentud kico ta e factornan cu ta contribui cu un persona sea hoben of adulto pa tum mal decisionnan. Pero no solamente mal decisionnan pero mal escohencia tambe y asina mustra kico ta e factornan y origennan, por ehempel abusonan cu por tuma lugar for di chikito caba. Abusonan sexual, abusonan fisico, abuso emocional, verbal pero tambe origennan cu por bisa cu ta traumanan cu muchanan por pasa aden ora nan ta chikito. Tur esaki a laga e seis personanan aki conta di nan bida duna nan testimonio riba kico a pasa cu nan cu nan a yega te na e punto cu nan a realiza cu nan ta adicto. Srta. Lacle ta sigui bisa cu cierto di nan por bisa cu nan a cai te de fondo cu a haci nan adicto ambulante pa añanan largo pero na final pa mustra cu tin speranza, cu tin solucion y cu tin hende cu ta worry pa nan cu nan a logra sali for di e adiccion aki. E documentarionan aki ta algo hopi bunita, cu hopi tension y algo cu por bisa cu hendenan por wak cu tin hopi emocion den nan y sigur sigur e seis personanan aki a duna autorizacion pa nan por conta nan bida y pa esaki por yuda pueblo di Aruba, principalmente no solamente nos hubentud pero mayornan awendia tambe pa wak e origen cu por causa cu un mucha por tuma mal decision. “Hunto cu FADA, hunto cu mi coleganan nos team a dedica hopi tempo, hopi sodo manera ta bisa, pa e trabao aki y cu awe ta launch esaki. Awe nos ta presente na pueblo di Aruba en coneccion cu nos 35 aña”, asina Srta. Cindy Lacle a declara. FADA ta gradici pueblo di Aruba pa 35 aña pa por ta den cas cu nan y cu nan a habri nan portanan y sigur sigur FADA lo tey pa largo pa sigui sirbi pueblo di Aruba. Pa yuda conscientiza, no solamente hobennan, pero tur persona cuminando di muchanan di mas chikito tocante abuso, e uso droganan legal y ilegal. Pero no solamente esakinan pero amplia e trabao tambe den yuda muchanan den haya toolsnan necesario den loke ta tuma decisionnan corecto pasobra un dia lo bai yega cu nan lo wordo introduci cu tur esaki y kier mustra nan cu por. Por bisa no y tambe cu nan tin tur e toolsnan necesario pa nan sa ki escohencia nan mester tuma.

