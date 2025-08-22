Rulienne Arends relacionista publico di FADA Aruba, durante un entrevista a haci varios pregunta y tambe con ta mira pa un otro aña escolar. Rulienne a duna di conoce cu varios charla a keda duna den aña escolar anterior y tabata uno exitoso. E peticionnan tabata halto pa diferente charla no solamente e parti di adiccion pero parti salud mental, e grupo mas grandi cu ta ricibi ta e scol basico cuminsando foi klas 1 te cu 6 ta aserca FADA pa charlanan sin laga afo tin kleuter e programa y scolnan secundario.
Aña pasa tabata top 3 den charlanan mas pidi unda ta mira vape ta keda halto foi scol basico, y bo tin e parti media social y video gaming cu ta ser pidi hopi y e parti di uso di alcohol y droga ta bin dilanti y tabatin salud mental cu a wordo pidi hopi.
Si tur cos bay bon tur directiva di scol a ricibi e carta oficial y e schema di FADA pe aña escolar nobo y semper ta pidi directiva pa suministra na tur e scolnan y tin scol a contact nos tambe pa asina prepara, tur scol por tuma contacto cu nos libremente, hopi peticion ta drenta y e cantidad ta limita cu por tuma den dos pa tres luna. Nochinan informativo tambe tin pa mayornan y te hasta charla pa docentenan y bo book esaki mas trempan posibel.