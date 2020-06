FADA ta duna guia y sosten na mayor, educador y hoben

Trahador preventivo di FADA, Rubiella Arends ta informa tocante e importancia di un guia correcto ora ta trata di addiccion y den cuadro di esaki, FADA a publica cuater video riba nan pagina di Facebook. Mayornan, educadornan y hobennan por mira e cuater videonan aki unda ta ilustra e parti importante cu nan mester sa di adiccion.

E cuater videonan publica, ta duna informacion, tips y tools riba temanan manera videogaming, alcohol, humamento y droga. E informacion aki mayornan, educadornan y hobennan por uza durante y despues di e temporada di crisis. Arends ta splica cu e temporada no ta uno facil y cu FADA a mira un subida substancial den varios area. Den e area consumo di alcohol y videogaming a mira un subida bastante halto. “E muchanan ta pasando hopi tempo na cas cu nan mayornan pero nos ta compronde cu nan tambe ta fada y eventualmente ta scohe pa pasa tempo riba social media of hunga video games” Arends tas plica. Riba e tema di social media, FADA a pone un video riba nan pagina di Facebook unda tin tips y tools cu por yuda controla e uzo di social media y video games pa asina e no yega na bira un adiccion.

Contact FADA

Tin hopi mucha cu a pasa den situacion dificil durante e crisis aki y naturalmente e muchanan tambe tin hopi pregunta. Pa e motibo aki FADA a habri un number di WhatsApp unda hoben, mayor of educador por tuma contacto cu FADA pa asina haci tur pregunta y ricibi e informacion necesario pa por yuda alivia e situacion. Por tuma contacto cu FADA di 8or am pa 5or pm riba e number di WhatsApp 564-4516, na oficina 583-2999 pa hasi un cita of pasa personal na e oficina di FADA. Pa mas informacion, tips y tools sigui e pagina di Facebook Fada Aruba.

Comments

comments