FADA durante e Health Fair lo duna tur informacion relaciona cu cualkier adiccion

FADA tambe lo ta formando parti di e Health Fair di AZV. Sra. Rulienne Arend, trahado preventivo na FADA ta splica cu esaki ta un manera pa nan yega cerca di e pueblo.

FADA ta yega cerca di e hobennan, di e muchanan, pero nan ta sinti e necesidad di yega mas cerca di e adultonan. E feria aki ta uno ideal. Den nos comunidad tin hopi interes pa loke ta e cuido medico y esaki ta bay ta e oportunidad pa yega cerca di nan. Y den forma di brinda informacion ariba e topiconan di e substancianan ilegal, pero tambe e substancianan legal, cu hopi biaha ta lubida cu ta cay bou di e parti di e droga.

E dia aki e team cocmpleto di FADA lo t’ey presente for di comienso te na final, te ora cu e ultimo persona bandona e edificio di AZV, pa duna tur informacion, lo tin tur e foyetonan. Ta foyetonan completamente nobo, adapta cu cada un di e droganan. Lo haci’e un tiki mas visual tambe. Ta bay tin e riesgonan cu cada un droga tin na e salud di e persona. No solamente na hobennan, pero tambe adultonan, cu nan por bay wak esaki. Es decir, ta bay tin algun potret, di cual algun ta grafico. Mester tene cuenta cu e muchanan na e momentonan ey. Tin algun imagen cu muchanan por wak, pero tambe pa adultona.

E ta un momento ideal pa e adulto, dor di compromiso, no por yega cerca di FADA, e dia aki lo tin e oportunidad di haya tur informacion sea tocante droga of alcohol, of otro tipo di adiccion. Un otro tiopico cu FADA lo bin cun’e ta gambling, cual ta birando un problema aki na Aruba, pero tambe videogaming, cu recientemente a wordo poni como un adiccion, un disorder. Dus lo kier trece dilanti e efectonan positivo, pero tambe negativo di videogaming. Esaki ta un tema cu hopi adulto no tin hopi informacion. Esaki ta bay ta e momento, e dia di e Feria di Salud, pa haya e informacion aki tambe.

Tambe FADA lo bay duna tur conseho, di unda pa bay, si nan tin un hoben cu nan ta sinti cu nan a haya sa cu e ta uza alcohol, kico pa haci, con e acerca su yiu pa por papia cun’e, FADA lo tin tur e tipsnan, tur conseho. Por hasta haci afspraak cu FADA pa pasa na nan oficina, unda cu lo tin tur e contactonan di tur otro instancianan, manera p.e. CEA, unda cu por bay pa haya e guia necesario sea pa e yiu, e mayor of cualkier otro familiar.

