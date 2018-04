FADA cu nan di dos edicion di Happy Drinks

Diahuebs awo dia 26 di April lo tuma luga e di 2 edicion di e Happy Drink unda e meta principal ta pa busca di mustra e muchanan di scolnan basico cu no tin mester di bebe alcohol na un evento of na un fiesta pa pasa un rato leuk cu amigonan of famia. Sra. Rulienne Arends, Trahado Preventivo Anti Droga Arubano ta amplia ariba e evento aki.

E enfoke principal pa cu evento aki ta echt pa e muchanan di scol basico di derde te cu zesde klas e aña aki , pa nan bin un rato cerca nan na nan oficina na San Nicolas pa sera conoci cu nan oficina, si nan no ta conoce ainda, y tambe pa pasa un a tardi diferente, y cu ta diferente actividad unda cu aña pasa a tuma luga tambe pero un tiki mas chikito.

E evento di Happy Drink kier mustra manera ora un hende ta bay fiesta of un happy hours di adulto tin cocktails cu tur e drinks nan, anto den e fiesta di muchanan aki tambe ta bay tin mescos pero naturalmente sin alcohol caminda cu ta bay tin un hora loca tambe cu jello shot pa e mucha por aprecia cu no tin mester di alcohol pa pasa bon den un fiesta.

E enfoke e aña aki ta dirigi na e skolnan di pariba di Pos Chikito te pariba, pa mustra e oficina su sede nobo di San Nicolas situa unda Duana tabata situa, net pa tras di postkantoor anto eynan e evento ta tuma luga e biaha aki.

FADA ta keda invita tur e scolnan pa pasa un atardi diferente cu musica, diferente djs nan y ta duna popkorn y coton candy tambe totalmente gratis cu ayudo di algun sponsor anto stasher cu ta bay tin un obstacul course e dia aki pa e muchanan haci algo diferente, anto ta corda cu e celebracion ta wordo realisa pa muchanan di 3 te cu 6 klas di scol basico

Tambe a wordo menciona cu actualmente cu nan ta hopi druk cu acitivdadnan na scolnan cu a contact FADA for di Januari unda tin diferente lezing unda tin e programa Paga Tino cu ta mas largo cu un duracion di seis dia y cu e ta practicamente yen caba. Tambe tin diferente charlanan memei di esey hinca y ta haci e maximo esfuerso cu e team pa duna e charla na tur e mucha.

Pa ultimo Sra. Rulienne Arends di FADA a bisa cu e prome lunanan di di e fundacion a bay tremendo , y no solamente FADA pero tambe amigo DIDI y ta invita na tur hende pa bay riba e facebook page di amigo DIDI pasobra nan ta bin cu algo special y diferente pa e evento di fli y ta keda zorg pa e campaña aki aparece na tur evento y tin hopi plannan den e area preventivo den conhunto director di FADA cu Minister di Salubridad Publico.

