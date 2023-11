Fundacion Anti Droga Aruba ( F.A.D.A ) recientemente a tene su campaña den luna di october Red Ribbon Week mihor conoci como siman di bisti na locura. Den un forma pasivo nos ta mustra nos inkietud, nos preocupacion y bisa cero tolerancia na e baho mundo di droga y demostra cu bo ta contra e uzo y abuso di esaki.

Entre e siman 23 di october pa 31 di october nos ta celebra Siman Di Cinta Cora. E lema oficial e aña aki ganador na Merca ta Be kind to your mind. Na Aruba nos a saca un lema ganador aña pasa celebrando 10 aña di siman di locura, Un conseho pa un amigo, droga ta bo enemigo.

E Siman Di Cinta Cora ta un campaña di prevencion y conscientisacion relaciona cu alcohol, tabaco, otro droganan y violencia. E campaña aki ta ser efectua cada aña den luna di october. Den e siman di cinta cora F.A.D.A. a organisa pa di 11 aña caba e famoso “Siman Di Bisti Na Locura” pa nos comunidad. Siman di Bisti na Locura tin como meta na un manera simpel y original demostra cu Bo tambe ta contra di e uzo y abuso di droga, alcohol y di traficacion di droga. F.A.D.A. kier a inclui e topico di salud mental den e siman di bisti na locura pa asina nos kibra e stigma asocia te ainda na salud mental.

E aña aki un biaha mas F.A.D.A. tawata tin cu un campaña exitoso caminda cu comunidad a forma parti di esaki. Manera ta conoci e siman di cinta cora ta un campaña riba plataforma social y nos a ricibi e aña aki mas cu 1000 potret di tur hende cu a mustra nan sosten durante e siman. Nos por a wak diferente scol, famia y compania forma parti en grandi. Nos a haya via nos email of whatsapp varios persona y compania cu no a comparti potret via nos plataforma di facebook pero si kier a mustra F.A.D.A. e sosten cu ta ser duna.

Pa e campaña e biaha aki nos a haci un competencia di pintamento y nos a ricibi mas di 500 pintura cuminsando for di e edad di 1 aña te cu 91. Nos ta sumamente satisfecho cu e aceptacion di comunidad pa e campaña aki cu tur aña ta birando mas grandi. Nos meta principal ta pa sigui conscientisa riba e peliger cu uzo y abuso di substancia tin riba un persona y como tambe duna atencion na loke ta Salud Mental.

F.A.D.A. kier gradici tur scol, empresa, organisacion, traimerdia, famia y comunidad completo pa aporta na e evento aki door di stimula e muchanan, studiantenan, docentenan y trahadornan pa forma parti Siman di cinta cora.

Pa mas informacion of pa cita por tuma contacto cu F.A.D.A. na number di telefon 583-2999 of nos whatsapp line 564-4516 y nos e-mail [email protected]. Corda bishita nos website www.fada.aw