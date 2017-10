FADA celebrando e prome lustro di nan Siman di Locura

Ya ta 5 aña cu Fundacion Anti Droga Aruba ta celebra e siman di bisti na locura pa asina combati e droga y alcohol cu ta halto na Aruba. Sra Rulienne Arends, trahado preventivo di FADA ta splica mas di esaki.

FADA lo celebra e Red Ribbon Week, un actividad cu nan tin pa algun aña caba. E siman di cinta cora mes ta un tradicion di hopi aña cu a cuminsa na 1985 na Mexico. Y di eynan FADA tambe a tum’e over pa na luna di October, pa un siman largo nan ta bisti e cinta cora. Esaki ta pa demostra cu nan ta contra e abuso di droga y alcohol. Aña pasa e tabata un exito super grandi y e aña aki, por bisa ya caba cu e lo ta mas grandi cu aña pasa. Sin duna mucho informacion caba, riba Facebook ya caba hendenan tabata message y comment riba e poster, nan tabata puntra kico ta bay tin e siman aki.

Diabierna oficialmente a lansa e campaña di Siman di Locura. For di esun di mas chikito, te esun di mas grandi. Tin scolnan cu ta participa, tin companianan, gruponan di scout. E aña aki tin algun sorpresa y ya tin hopi hende cu ta pendiente di esey. E ta cuminsa dia 23 di October te cu 27 di October. E ta full un siman di locura. E dialuna ta cuminsa door di bisti na cora y asina mustra cu bo ta contra di e uzo y maluzo di droga y alcohol. Diamars ta e dia di bisti na locura, muchanan di scol ta bisti e meanan di color, meanan di locura. FADA ta pidi pa ta mas creativo ariba e diamars akinan. Diaranson ta un dia hopi gusta cerca nos muchanan. Diaranson e muchanan por bisti na Superhero. Of por bisti na un profesion cu bo kiier bira ora cu bo crece. No ta pensa solamente riba e muchanan, pero tambe e grandinan, e adultonan. Join e muchanan y haci algo leuk hunto e dia aki.

Diahuebs ta style di Kriss Kross, dus ta bay un dia di bisti bo paña parobes. Pa esunnan cu no ta conoce Kriss Kross, por busk’e ariba internet y wak con nan tabata bisti den añanan 90. Diabierna ta e dia di sopresa. E lema di dia ta “Your future is the key, stay drugsfree”. E aña aki FADA a traha un jingle, cu cooperacion di Youth X-treme. Idea ta pa uza e jingle pa traha un video uzando e jingle cu nan ta bay pone riba e Facebook di FADA.

Sea creativo, pensa algo, bin cu’n mensahe y uza e jingle di FADA.

E aña aki tambe FADA a saca un t-shirt cu ta na benta pa solamente 15 florin. E placa recauda ta bay pa e instancia por sigui haci actividadnan. Tambe FADA tin nan mugnan como tambe e cintanan cora si scol y companianan cu ta interesa. Esun cu ta participa saca bo pic cu bo grupo y post e ariba e Facebook page di FADA. Despues di e siman ey, lo bay sinta hunto pa saca esun mas creativo, esun cu a participa tur dia, etc.

E aña aki ta e prome lustro di e Siman di Locura. E ta creciendo mas y mas. Y ta p’esey nan a bin cu e jingle tambe. Tin hopi scol cu ta participa. Esey ta algo cu FADA ta pidi. Pa e muchanan wordo splica e parti ey, e pakico cu nan ta bistiendo na Superhero. Por ultimo , Sra. Rulienne Arends a bisa cu e evento aki tur aña ta creciendo mas y mas y e aña aki e ta priminti di bira mas grandi ainda.