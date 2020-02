FADA a termina cu temporada di Carousel y ta contento con e comportacion ta riba caya despues di paradanan di Carnaval

Rulienne Arends di FADA Aruba durante un entrevista a menciona cu e temporada di carnaval aki tabata uno sumamente bon y diahuebs 13 februari tabata e ultimo dia di e Carousel cu ta ofrece na e scolnann secundario y un Carousel cu e aña aki tabata hopi solicita y hopi scol mes a tuma contacto cu FADA Aruba. FADA a logra di tog di duna charla na tur e scolnan cu a yama y ainda tin scolnan cu despues di Carnaval ta desea e Carousel unda lo bay haci esaki posibel tambe.

Rulienne Arends a menciona cu loke ta e campaña di amigo didi a haya sa for di Cuerpo Policial cu e ultimo weekend nan ta hopi contento con e parti di control a bay y por a ripara cu hopi persona cu a ser para ta e amigo DIDI y esun na banda tabata esun cu tabata bou influencia di alcohol y pa FADA ta contento di tende esei. E campaña ta bay sigui pa e ultimo simannan y lo ta e siman mas druk tambe y pesei nos kier recorda tur hende pa no lubida riba bo amigo DIDI y e ta hopi importante pa maneha bo vehiculo pabo cu no a consumi alcohol y e no ta solamente pabo paso e ta pa tur e otro hendenan tambe por yega sano nan cas.

Rulienne Arends a ripara cu e mensahe cu FADA ta hibando pa hobennan ta cauteloso cu cosnan iregular y personanan cu ta consumi alcohol, y e parti di problema y bringamento tambe tabata 0 y tin cu aplaudi nos comunidad cu a bay join e paradanan.

