Facultad di hospitalidad y turismo di Universidad di Aruba ta anuncia ganadornan di e rifa “FHTMS 2019”

Diabierna dia 12 di April, den presencia di Sra. Darlene Alias y Juf. Rushella Tromp, huntu cu studiantenan y docentenan di e Facultad di Hospitalidad y Turismo di Universidad di Aruba (FHTMS), a saca e 16 ganadornan di nan rifa. Staff y studiantenan di FHTMS kier gradici tur e sponsornan y comunidad henter di Aruba cu a aporta na recauda e fondonan aki pa asina realisa e meta di e studiantenan uno exitoso.

Aki e resultado: 1. Weekend stay Ritz Carlton Arubat: Pinchos Grill — #05929, 2. Weekend stay Aruba Marriott: Stacy Hassell — #08155, 3. Weekend stay La Cabana Beach Resort: Diana Luidens — #20009 ,4. Palm Island full-day pass for 2 adults: Dakota Shopping Paradise — #25089, 5. Sunset Cruise Palm Pleasure: Sue Ann Coffie — #17818, 6. UTV by Fofoti: Frinda — #26127, 7. Dinner for two Sea Salt Rest.: Zabrina Soliana — #28557, 8. Dinner for two Old Fisherman’s Rest.: John Leurs — #05860, 9. Brunch for two Hyatt Regency Aruba: MaryAnne Bislick — #00846,10. Dinner for two Faro Blanco Rest.: M.E. Ho-Kang-You — #19870, 11. Dinner for two Red Parrott Rest.: Ronald Lopez — #16560, 12. Dinner for two Palm Grill Rest.: Grant Thornton — #30560, 13. $100 Gift Certificate Wine & Dine: Herve Ruiz — #02751, 14. $100 Gift Certificate Wine & Dine: Cornelia Martijn — #11026, 15. Gift Certificate Trash by Ronchi: Edward Schoop — #06826, 16. Make-up and hair by Endy Croes: Hilton Aruba Caribbean — #13442. Premionan por wordo busca na Recepcion di Universidad di Aruba entrante Diaranson 24 di April entre 8am – 12pm y 1pm-5pm.

