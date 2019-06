Factornan pa tene cuenta cun’e ora di haci pagonan online pa DIMP

E metodo di pago online ta un sistema hopi sigur, y te hasta DIMP ta recomenda pa su cliente pa haci pago online. Sra. Meverly Romano, vocero di DIMP, ta amplia mas ariba esaki.

Solamente cu mester tene cuenta cu mester duna un descripcion completo. P.e. si ta pago di number di auto, mester menciona nomber, persoonsnummer, menciona si ta prome mita di aña y di dos mita di aña ta paga. Tene cuenta cu e aña aki mester pone 8 florin pa e plachi chikito. Esunnan cu tin mita aña paga, nan a paga caba e 12 florin pa e plachi grandi. Si e plachi ta 150 florin pa e di dos mita di aña, pone 8 florin acerca , e ta bira 158 florin pa cubri e gastonan por completo.

Tambe hendenan cu ta paga online, hopi biaha ta sosode, cu nan ta haci un pago ariba e di dos mita di aña 2019 of e prome mita di aña 2019. Pero den sistema ta mira cu e tin debe atrasa, dus debe di 2018 ainda. pa e clientenan aki, automaticamente, e sistema di DIMP ta procesa e pago ariba e debe bieu prome. SI e cliente den su descripcion di pago online, cu e ta pagando 2019, pero DIMP ta wak prome si e no tin debe habri di 2018. Si e tin debe, e pago online ta bay automaticamente pa 2018. Eseynan ta rekisitonan pa tene cuenta cun’e ora di haci pagonan online. Esaki si no ta pasa hopi, pero si e ta pasa.

DIMP ta haci un yamada pa completa e pago, cuminsa haci’e di awo caba, pasobra cu nan ta mira cu e periodo cu ta bin, lo bira hopi druk. Sea e cliente ta dicidi pa haci’e via banco, of ta scoge pa haci’e personalmente, sea na Camacuri mes of via un di e oficinanan den bario.

Ta importante cu e pago mester drenta prome cu dia 1 di juli. Den caso cu haci esaki, dia 1 di juli zorg pa haci e pago parti mainta. Ya cu banco ta procesa e pago aki e dia siguiente y ta bay ariba banco e siguiente dia.

Si no cumpli cu e 1 di juli aki, e ta bay costa hopi mas placa, ya cu e cliente ta ricibi un naheffingsaanslag. Tene cuenta cu e fecha di pago, no tarda pa bin paga. E lo bira un temporada druk, y ta bon pa para keto un rato y pensa bon kico pa haci.

Te asina leu, Sra. Meverly Romano, vocero di DIMP.

