FACT Team a bira realidad pa yuda cu hopi problema social bao nos muchanan y hoben

Minister di Salud, Dangui Oduber a haci apertura oficial di e proyecto FACT Team. Hunto den un team a logra yega na e concretizacion aki di e proyecto aki caminda cu colega Minister Glenbert Croes a yuda tambe grandemente. Esaki a wordo sosteni grandemente dor di e Social Crisis Plan. T’asina cu for di awe 20 di September, 2019 en adelante 24 ora padia por yama e central meldpunt nummer pa haci melding si tin un mucha of hoben cu problema di comportacion. Esaki tambe ta conta pa e hoben of mucha cu tin problema cu adiccion of problemanan mental. Pues sigur un proyecto cu Aruba lo bai beneficia grandemente di dje pasobra manera ta conoci e problemanan social riba tur nivel y clase ta grandi y aunke hopi di nan ta keda scondi pasobra famianan di berguenza di sali afo cu esakinan. Awor e proyecto aki lo yuda pa evita situacionnan cu lo sali for di man y asina perhudica cualkier mucha of hoben y hasta su famia. Sigur un pabien na Minister Dangui Oduber y Minister Glenbert Croes pero tambe pa henter e gabinete Evelyn Wever-Croes cu inicio y apertura oficila di e proyecto importante aki pa Aruba.

Comments

comments