Facilita compra di ekiponan deportivo pa promove deporte na Aruba

Miembro di fraccion di POR, Alan Howell diamars atardi den reunion publico finalisando tratamento di presupuesto di Pais Aruba pa 2018 a entrega un mocion na bienestar di deporte, unda cu ta facilita e compra di ekiponan deportivo promoviendo deporte riba nos isla.

E mocion ta bisa:

Considerando:

– Cu ta importante pa promove deporte na nos isla

– Cu deporte ta un di e formanan mas efectivo pa nos hobennan bay riba e bon caminda

– Cu federacionnan deportivo na nos isla no tin metanan lucrativo

– Cu tin deportenan cu ta implica gastonan grandi pa mayornan

– Cu e porcentahe di invoerrechten pa ekipo y instrumentonan deportivo ta pisa hopi pa mayornan y/of instancianan deportivo

Ta dicidi:

– Di urgi gobierno pa introduci un cambio den e landsverordening di invoerrechten pa por importa e ekipo y/of instumentonan deportivo liber di impuesto. E cambio aki mester ta valido solamente pa donacionnan sin fin di lucro na federacionnan deportivo y pa ekiponan/instrumentonan deportivo necesario pa un persona of grupo cu ta parti di un federacion/fundacion deportivo activo. E no ta conta absolutamente pa metanan comercial y/of pa haci negoshi.

Cu e cambio aki ta stimula practica di deporte, ya cu ta haci cu mas mayornan y famianan en general por yega na ekiponan deportivo na un manera mas facil. E no ta un ley nobo, e ta un ley cu ta valido na Corsou y deportistanan eynan ta haci bon uzo di dje.

Comments

comments