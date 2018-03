Facebook ta sufri caida miyonario ariba Wallstreet

Facebook a mitiga su caida na e ceramento di e transaccionnan den Wall Street. Diamars el a cera cu 6.76% mas abao di lo normal. Esaki ta su punto mas abao desde cu el a subi Wallstreet na maart 2014. Esaki ta bin despues di cu’n consultant a admiti di a manipula e datonan di mas di 50 miyon usuario riba e red social, na Merca.

E accion di e red social a wordo castiga riba e bolsa di balor despues di cu diasabra The London Observer y The New York Times a revela cue consultant Britanico Cambridge Analytica na 2014 a obtene datonan di mas di 50 miyon di usuario na Merca y a uza esaki pa traha un programa informatico destina pa predeci e decisionnan di e votantenan y influi den esaki.

E compania cu sede na California a habri cu’n caida di 5.33% y su caida profundisa na mita di e sesion, ora cu e accionnan a yega na perde te cu 7.09% te cu 172 dollar. Esaki ta traduci na un perdida di mas di 40 biyon dollar.

