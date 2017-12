Facebook ta lansa un tool nobo contra di contactonan laf y iritante

TECNOLOGIA

E red social Facebook lo pone na disposicion di su usuarionan un funcion nobo cu lo permitinan silencia, temporalmente, persona, pagina of gruponan cu nan publicacion nan no ta desea di wak den nan seccion di noticia, segun e responsabel di Product di e compania, Shruthi Muraleedharan.

Di e manera aki, e funcion ‘snooze’ lo aparece den e menu despegabel di e parti rechts ariba di cada publicacion. Esaki lo permiti di “stop” di follow un persona, pagina of grupo durante 30 dia. Por lo tanto, lo no ta necesario pa eliminia of exclui di manera definitivo un contacto si su postingnan ta fastioso of iritante.

E opcion nobo aki a cuminsa den su fase di prueba na September ultimo y lo ta disponibel den e transcurso di e siman aki y ta busca pa duna e usuario “mas control” riba e contenido cu nan kier wak. “Nos lo sigui brinda toolsnan facil pa uza” pa ofrece nan “un experiencia lo mas personalisa posibel”, Muraleedharan a agrega.

Facebook ta enfatisa cu esun cu wordo silencia lo no wordo notifica di e decision. Ademas, e usuario cu pone esaki den funcion, lo wordo informa ora cu e pausa temporal ta na punto di finalisa.

E modo ‘snooze’ por wordo reverti den cualkier momento, di manera similar na otro funcionnan di personalisacion manera “unfollow”, “hide” y “see first”.