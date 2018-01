Facebook ta avisa un usuario ora cu un potret di dje wordo poni ariba rednan social

TECNOLOGIA

Facebook recientemente a agrega un mecanismo pa e usuarionan haya sa ora cu su potret ta aparece ariba e rednan social.

E notificacionnan aki lo depende di e toolnan opcional nobo cu lo funciona pa medio di un mecansimo di reconocimento facial. usuarionan lo tin e posibilidad awo di wordo informa ora cu nan imagen aparece ariba rednan social, según e director di Facebook su Applied Learning System, Joaquin Quinonero Candela.

“Si bo ta riba un potret y bo ta parti di un audiencia di e post aki, nos lo informabo aunke cu bo no a wordo getag den e post”, Candela a splica den un post.

Usuarionan di Facebook lo por tag nan mes den imagennan cu wordo publica den cualkier parti di rednan social of manifesta su preocupacion over di potretnan cu otro hende ta pone, Candela ta señala.

Ademas, Facebook ta planea di aplica e tecnologia di reconocimento facial na e profile photo cu e meta pa stroba cu otro hende por uza bo potret pa crea un account falso riba rednan social.

E compania basa na California ta desaroyando tambe un tecnologia pa por duna hendenan visualmente incapacita mas informacion over di imagennan riba Facebook.

E posibilidadnan nobo aki lo ta disponibel ariba Facebook rond mundo, menos na Canada y Union Europeo, caminda cu reconocimento facial no ta wordo uza, según e experto.