Exxon ta retira di proyectonan conhunto di exploracion petrolero cu Rosneft

E compania Mericano, Exxon Mobile ta retira di proyectonan petrolero cu e tin hunto cu e compania Ruso Rosneft door di e sancionnan contra di e pais. E compania lo stop di participa cu Rosneft den proyectonan destina di buskeda di posnan petrolero. E compania no ta specifica den cual proyectonan concreto esaki lo trata. Segun Reuters, e decision aki lo por genera Exxon Mobile perdidanan pa un balor di 2 biyon dollar.

Na 2012, e director ehecutivo di Exxon e tempo ey, Rex Tillerson, a negocia acuerdonan cu Rosneft pa explora franjanan petrolero den Black Sea, Artico y Lejano Oriente di Rusia. E pactonan, calcula na 5 biyon dollar di inversionnan conhunto, ta para debi na e sancionnan impone ariba e sector energetico Ruso despues di e reunificacion di Crimea cu Rusia na 2014.

Segun e informe anual di e compania manda via e Comision di Balornan di Merca, na 2013 y 2014 Exxon Mobil y Rosneft lo crea varios structura pa exploracion y investigacion cientifico conhunto. Pero na 2014 e Union Europeo y Merca a impone sancionnan contra di Rusia y den e di dos mita di aña pasa, a amplia e restriccionnan.

“E corporacion y su socionan ta sigui cumpli cu tur e leynan, norma y reglamentonan actual. Na final di 2017, e compania a dicidi di retira di e proyectonan aki. E corporacion ta spera cu e proceso di retira lo cuminsa oficialmente na 2018”, segun e documento.

Na Juli aña pasa, Exxon, e compania petrolero mas grandi di mundo, a wordo sanciona door di e Treasury Department di Merca, cu’n boet di 2 miyon dollar pa a firma ocho contract cu e gigante petrolero Ruso na Mei 2014, un operacion cu segun gobierno, lo a viola e restriccionnan introduci contra Rusia. Exxon a insisti cu e compania no a viola ningun regulacion, ya cu e acuerdo tabata vigente bou di leynan aproba durante e Administracion di Barack Obama, ora cu Rosneft no tabata bou di ningun sancion. E compania a argumenta cu Treasury Department a cambia e reglanan cu forsa retroactivo y e purba di contradeci e sancionnan den tribunal.

Comments

comments