Extradicion di sospechoso George Jamaloodin admisibel

Tribunal Supremo di Venezuela a dicidi dia 4 augustus 2017 cu e peticion pa extradicion di George Jamaloodin. (40) riba peticion di Ministerio Publico (OM) di Corsou ta admisibel. Na november 2016 a pidi autoridad Venezolano extradicion di George Jamaloodin. cu na Corsou ta sospechoso den investigacionnan Germanium, Passaat en Maximus. E extradicion a ser pidi numa na momento cu Ministerio Publico a pidi G.R.M.J. pa meld su mes boluntariamente na Corsou. E no a duna oido na e peticion aki.

Den investigacion Germanium ta sospecha George Jamaloodin cu, como Minister di Fiansa, e tabata envolvi den malversacion di 450.000 florin na placa di subsidio pa mehoracion di un cancha di deporte Divi Divi den bario di Steenrijk. Esaki den e periodo 2012-2014.

Investigacion Passaat, un trayectorio paralelo di investigacion Biento, ta relata cu pasonan castigabel den cuadro di realisacion di e asina yama ‘inkeerregeling’ na Belastingdienst na 2011. Ta trece George Jamaloodin. den esaki cu falsificacion di documento (valsheid in geschrift).

Den investigacion Maximus ta sospecha George Jamaloodin. di envolvimento den asesinato di Helmin Wiels na mei 2013. Mas particular ta sospecha George Jamaloodin. cu hunto cu otronan el a duna encargo pa mata Helmin Wiels y paga tambe pa esaki.

Relaciona cu e peticion di extradicion di George Jamaloodin. na november 2016, a detene George Jamaloodin. na maart 2017. Esaki a tuma luga dor di autoridad Venezolano. Desde e fecha ey e ta den detencion di extradicion (uitleveringsdetentie).

Tribunal Supremo di Venezuela a studia e documentonan y a scucha tur partido den e caso di peticion di extradicion i a yega na e conclusion cu tin suficiente base pa extradita George Jamaloodin. pa Corsou, esaki a base di e investigacionnan Germanium, Passaat en Maximus. Contra e decision aki no tin posibilidad pa apelacion.

Pa duna autoridad di Venezuela y Corsou e posibilidad pa traha den tur trankilidad riba transporte di George Jamaloodin., a dicidi di parti di Ministerio Publico pa no duna informacion na prensa riba e extradicion cu ta bay tuma luga. Ta wardando aworaki riba e proceso administrativo pa sigui su caminda na Venezuela.

Ministerio Publico (OM) Corsou ta hopi satisfecho cu e forma cu autoridad Venezolano a duna nan cooperacion na ehecucion cuidadoso di e extradicion. OM ta confia cu e transferencia real ta tuma luga riba termino cortico.