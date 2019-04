Extra-oficial: Sospechoso di asesinato awemainta lo a huy den boto

Awemainta comunidad a keda den shock pa un caso di asesinato, cual propabelmente ta trata di violencia domestico, y actualmente tin un buskeda intenso andando pa logra pone man riba e sospechoso principal. Informacion extra oficial ta bisa cu e sospechoso cu lo mester ta trata di e mesun tata di e jiunan di e señora aki kende a wordo asesina, lo mester a subi un boto pa huy for di nos isla. Esaki a haci cu a lanta helicopter y tambe a dirigi boto di polis den direccion di “reef bird” banda di refeneria na Sanicolas. Helicopter a logra jega hopi lihe na e sitio indica y a controla varios boto cu tabata den lama na e momentonan ey y cu lo por ta di e sospechoso aki. Sinembargo, te na momento cu nos ta redactando e noticia aki no a logra haya e homber aki. E caso aki ta bira otro caso “DIMAS” di violencia domestico y violencia contra hende muhe cu ultimo tempo aki ta bira demasiado y mester busca forma pa di tur manera pa para e situacion aki cu ta ja caba for di man. Awe otro hende muher ta perde su bida na man di violencia domestico. Pa resumi e caso aki, un hende muher a wordo haya sin bida den un cas na Sanicolas y e sospechoso principal, kende tin dos jiu cu e señora aki, te ainda ta fugitivo y informacion extra oficial ta bisa cu e lo mester a huy cu boto for di nos isla. Un biaha mas tur hende ta wordo pidi pa tuma contacto cu Polis na tip lijn 11141 si bo por a wak algo, bo conoce e pareha aki y si bo tin informacion cu bo ta pensa cu ta di importancia pa yuda den e caso lamentabel aki caminda violencia domestico ta cobra bida di un ser femenino un biaha mas.

