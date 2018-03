Extra control policial door di turistanan crucero den centro di ciudad

Relaciona cu e hecho cu tabata tin dos barco crucero aden, polisnan a tene un control ariba L.G. Smith Boulevard for di Renaissance te cu Nikky Beach y for di Nikky Beach te cu Ruizstraat banda di waf. Tambe nan a tene un control strategico cerca di e entrada di Aruba Ports Authority banda di “Maingate number 3”, esaki relaciona cu e sistema di “rotacion” pa e tourbusnan. Mas aleu, a tene control den centro di ciudad y bicinidario. Pa mas o menos 11 or 12, na altura di Weststraat nan a topa cu e conocido adicto ambulante “R.F.” drumi abao. Polisnan a lant’e for di soño y a core for di e sitio. Central di Polis a wordo poni na altura.

