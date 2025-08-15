Nos ta wardabo diasabra y diadomingo na “The Casino at St Regis Aruba”, porta ta habri di 7.30 AM pa asina duna oportunidad pa cumpra carchi di bingo na un balor di $20,- .

Costo pa un booklet ta $20. Cumpra 2 carchi y ricibi e di 3 carchi completamente gratis.

Pa esnan cu lo desea di sigura nan carchi trempan, por haci uzo di nos pre-sale cu lo ta tur diabierna y diasabra di 3:00 PM – 8:00 PM. Tene na cuenta cu cuponan ta limita.

JACKPOT PROGRESIVO A BIRA $25,860,-

Exquisite Bingo ta ofrece un total di $5,000 na premio y un Jackpot Progresivo hopi actractivo cu a bira $25,860,-

Pa mas informacion, por tuma contacto cu e Casino VIP Desk na +297 281 2374.

The Casino at St. Regis Aruba

Play Exquisite