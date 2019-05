Exprodesk ta organisa ‘Business Week 2019, Conquering New Horizons’

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEACI/DEZHI) y su unidad Exprodesk conhuntamente cu SISMERCADO, Grant Thornton, Asociacion di Musico y Artista Arubano (AMAA), CxPay, Qredits y Oficina di Propiedad Intelectual ta presenta e ‘Business Week 2019: Conquering New Horizons’ . E Business Week 2019 lo duna un serie di tayernan y presentacionan unda cu lo trata derecho di autor, patent y trademark, alabes tambe e tayernan lo duna heramienta practico pa E-commerce (preferibel pa participantenan por bin cu un laptop pa por set up nan e-business) y impuesto. Exprodesk ta invita tur negociante y persona den e sector creativo y e sector di servicio profesional, cu kier empodera nan mes y mehora nan competitividad den e mercado pa participa na e ‘Business Week 2019: Conquering New Horizons’.

E Business Week 2019 lo tuma lugar den e siman di 13 di Mei pa 17 di Mei 2019 na Departamento di Asuntonan Economico , Comercio y Industria situa na Sun Plaza riba segundo piso L.G Smith Boulevard 160. E topiconan cu ta bay trata ta:

1. E-commerce

Dialuna, 13 Mei 2019 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Sala 25

Diamars, 14 Mei 2019 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Sala 25

Diaranzon, 15 Mei 2019 1:30 p.m. – 4:30 p.m. Sala 22

2. Workshop di Impuesto

Diaranzon, 15 Mei 2019 9:00 a.m. -12:00 p.m. Sala 25

3. Derecho di Autor

Diahuebs, 16 Mei 2019 9:00 a.m. -12: 00 p.m. Sala 25

4. Microfinanciamento, Online Payment & Marca di Registracion y Patent.

Diabierna, 17 mei 2019 Microfinanciamiento 9.00 a.m.-10.00 a.m. Sala 25

Diabierna, 17 mei 2019 Online Payment 10:00 a.m.-11:00 a.m. Sala 25

Diabierna, 17 mei 2019 Marca di Registracion, Derecho di Autor y Patent 11:00 a.m.-12:30 p.m. Sala 25

Entrada na e tayernan ta gratis, pero cuponan ta limita. Segura bo cupo, via e link: https://www.surveymonkey.com/r/BusinessWeek2019 of scan e QR Code:

Business Week 2019 lo clausura riba 17 mei 2019 pa 12:30 p.m y di biaha lo otorga certificado di participacion durante un ceremonia. Participantenan cu a atende tres dia of mas lo ricibi un certificado di participacion.

Sigui nos riba nos pagina di Facebook, www.facebook.com/Exprodesk pa keda al tanto di e actividadnan menciona y tambe pa futuro training y workshopnan. Exprodesk ta habri di dialuna te cu diabierna entre 8:00 am y 4:30 pm via afspraak. Pa un cita of mas informacion por tuma contacto cu sra. Sharon Meijer via: [email protected]

Comments

comments