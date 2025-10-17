Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DAECI), pa medio di su unidad Exprodesk, ta orguyoso pa anuncia e workshop di 4 dia “E-Commerce Bootcamp: Practical Skills to Build, Sell & Scale Online”, cu lo tuma luga di 27 te 30 di october 2025. Participacion ta completamente gratis!
E workshop aki ta diseña pa duna conocemento practico na empresarionan Arubano pa nan por hiba nan negoshi online y keda competitivo den e economia digital cu ta sigui crece riba un ritmo rapido. Den un mundo caminda e-commerce ta bira un parti esencial di negoshi, Aruba tin e oportunidad pa mustra su talento y productonan na mercadonan internacional. Durante cuater dia, participantenan lo haya conocemento practico riba tur area esencial pa por bira exitoso den e-commerce:
• Dia 1 – Fundamento di E-Commerce (27 di oct – 6pm pa 8pm)
Siña tocante modelonan di negoshi online, scoge plataforma corecto (Shopify, WooCommerce, Wix) y con pa crea un storefront confiabel. Guest speaker di Full Stack Vision Foundation.
• Dia 2 – Pago y Confiansa Financiero (28 di oct – 6pm pa 8pm)
Comprende solucionnan di pago online, cuenta pa merchants, y con pa gana confiansa di clientenan door di policies cla y justo. Guest speakers for di Sentoo y CXpay.
• Dia 3 – Logistica y Operacion (29 di oct – 6pm pa 8pm)
Siña maneha envio y inventario efectivamente. Guest speakers for di Post Aruba y Mastercargo.
• Dia 4 – Marketing y Strategia di Crecemento (30 di oct – 6pm pa 8pm)
Descubri tecnicanan di branding, storytelling, SEO y social media pa atrae mas clientenan, y uza analitica pa midi bo progreso. Guest speaker di Strena Creatives.
“E-Commerce Bootcamp” ta habri pa:
• Entrepreneurs y SMEs local cu kier expande den mercado online y exporta den mercadonan internacional.
• Startups cu kier pone enfasis den negoshinan digital.
• Artesanonan y creativonan cu kier bende nan producto online y logra mas visibilidad internacional.
E iniciativa aki ta fortalece e ecosistema empresarial di Aruba door di combina educacion, colaboracion y innovacion. Participantenan lo haya e conocemento tecnico pa opera un negoshi online, pero tambe lo forma conexion cu institucionnan di pago, companianan di logistica, expertonan di marketing digital y di Exprodesk, creando asina oportunidadnan sostenibel pa crecemento y visibilidad internacional.
Detayenan di e Evento
Fecha: 27 pa 30 di october, 2025
Orario: 6pm pa 8pm
Luga: Sun Plaza Building, segundo piso, Lokaal C
Organisado: Exprodesk – Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEZHI)
Registracion: https://cutt.ly/EcomBootcamp
Contacto: [email protected]