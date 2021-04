Exprodesk ta invita tur negoshi pa participa na e tayer “Business Plan 2021 for Potential Exporters”

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y su unidad Exprodesk ta invita tur entrepreneur pa participa na e tayer “Business Plan 2021 for Potential Exporters”. Si bo ta un comerciante y bo ta pensa riba e posibilidad pa exporta den futuro, esaki ta bo oportunidad pa siña traha bo “Business Plan” cu despues por wordo adapta pa bira bo “Export Business Plan”. E tayer lo cuminsa dia 16 di april 2021, 9:00- 9:45 am via Zoom y lo ta completamente gratis.

E tayer “Business Plan 2021 for Potential Exporters” lo tuma lugar den 6 sesion y lo ta un oportunidad pa tur comerciante (mester tin negoshi existente) cu kier revisa/adapta nan “business model” door di COVOD-19, of kier djis siña traha un “Business Plan” cu despues por bira e base pa un Export Business Plan. E tayernan lo wordo duna door di Sra. Lay Hing de Kort Yee di Cornerstone Economics y Sr. Frits Israel di DOC Opleidingen & Trainingen. Pa por participa na e tayernan aki, mester registra adelanta na: [email protected]

E meta di e tayernan aki ta pa ekipa nos entrepreneurs cu e conocemento necesario, no solamente pa traha nan “Business Plan” sino tambe pa esnan cu lo kier exporta nan producto of servicio den futuro pa nan por organisa mihor nan actividadnan comercial y operacional door di evalua nan recursonan, nan metanan di benta y ganashi.

E tayer “Business Plan 2021 for Potential Exporters” su 6 sesionnan lo ta riba e siguiente fechanan: april 16, 23, 30, mei 7, 14 via Zoom Online (di 9:00am pa 9:45 am) y lo termina cu un presentacion riba mei 21, 2021 via Zoom Online (di 9:00 am pa 12:00pm).

Pa mas informacion tocante e tayernan “Business Plan 2021 for Potential Exporters”, con pa participa of con pa registra, por tuma contacto cu Sra. Sharon Meijer via: [email protected]

