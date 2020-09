Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y su unidad Exprodesk ta invita nos profesionalnan di e sector di Tecnologia y Servicio Profesional pa participa na e Proyecto di Industria Cultural y Creativo “Tech & Services without Borders 2020”. E proyecto aki lo cuminsa dia 14 di september 2020, 9:30- 11:00 am via Zoom y ta completamente gratis. E proyecto lo tuma lugar den 4 stap y lo ta un oportunidad unico na unda e profesionalnan di e sector di Tecnologia y Servicio Profesional cu participa, lo tin e oportunidad pa haya ‘export coaching’ gratis di sra. Lay Hing de Kort Yee y sr. Frits Israel, kendenan ta experto den areanan aki. Pa por participa na e proyecto, e profesionalnan di e sector di Tecnologia y Servicio Profesional lo mester participa den e prome Webinar y lo haya e oportunidad pa participa na full e proyecto cu tin un valor di mas cu Afl. 8000,- completamente gratis! Mester registra pa por participa na: s.meijer@deaci.aw

Exprodesk a crea y desaroya e proyecto cu e meta pa ekipa nos profesionalnan di e Industia Creativo cu e conocemento necesario di e ultimo tendencianan clave pa asina nan por exporta nan producto(nan) y/of servicio(nan) haciendo di nan talento y creatividad un negoshi exitoso. Door di esaki e den e prome Webinar lo trata e siguiente topiconan:

• Kiko ta exportacion y dicon considera exportacion;

o E interes di e consumidor;

o Disposicion di bo negoshi/organización.

• Caracteristicanan cu ta conduci na e exito di exportacion;

• E diferencia entre exportacion di productonan y servicionan;

• Con mi ta prepara mi mes pa exporta y con mi ta promociona mi mes?

• E formanan pa internacionalisa bo online store pa marketing digital;

• Nos por exporta nos talento/conocimiento?

• Unda e oportunidadnan ta?

• Con pa mi paketa mi producto y/of servicionan pa exportacion?

Pa mas informacion over di e proyecto “Tech & Services without Borders 2020”, con pa participa of con pa registra, por tuma contacto cu sra. Sharon Meijer via: s.meijer@deaci.aw

