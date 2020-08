Exprodesk ta invita nos musiconan pa participa na e Proyecto “Music Market Ready 2020”

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y su unidad Exprodesk ta invita nos musiconan di Aruba pa participa na e Proyecto di Industria Cultural y Creativo “Music Market Ready 2020”. E proyecto aki lo cuminsa dia 24 di augustus 2020, 9:30- 11:30 am via Zoom y ta completamente gratis. E proyecto aki lo tuma lugar den 3 stap y lo ta un oportunidad unico na unda e musiconan cu participa lo tin e oportunidad pa haya ‘export coaching’ gratis di Sr. Carlos Delgado Imbert, kende ta un experto internacional den e industria di musica, pa asina nan por exporta nan musica na e mercado internacional di nan preferencia. Pa por participa na e proyecto aki, e musiconan lo mester participa den e prome Webinar y yena un formulario na unda Sr. Delgado lo selecciona esnan cu lo haya e ‘one on one coaching’ cu tin un balor di alrededor di Afl. 5250,- completamente gratis! Mester registra pa por participa na: https://cutt.ly/Music2020

Exprodesk su meta ta pa ekipa nos musiconan cu e conocemento necesario di e ultimo tendencianan clave pa asina nan por exporta nan musica y comercialisa esaki, haciendo e un negoshi exitoso. Door di esaki e obhetivo di e proyecto aki ta:

• Aumenta e oportunidadnan pa nos musiconan por genera ingreso den mercado internacional (especialmente durante e temponan aki di COVID-19);

• Proporciona na nos musiconan informacion clave di e industria musical, cu ta inclui:

o E fundamentonan di:

– Distribucion, publicacion, musica den bibo digital;

– Diferente fuente di ingreso;

– Derecho di autor di audio y composicion;

– Marketing y promocion.

o Eventonan actual y e ultimo tendencianan – Coexistencia cu COVID-19.

• Proporciona ‘Export Action Plans’ personalisa pa e desarroyo di exportacion di nos musiconan cu ta inclui ‘networking’;

• Na final di e proyecto, traha un Rapport cu recomendacionnan pa e industria musical di Aruba en general, cu ta centralisa riba e oportunidadnan basa riba e sesionnan di coaching.

Exprodesk a crea y desaroya e proyecto aki den colaboracion estrecho cu su partnernan di sector priva y gubernamental cu ta e.o.: NEX Consulting (Sr. Carlos Delgado), Disc Makers (Sr. Tony van Veen), Grant Thornton (Sra. Jourainne Wever y demas facilitadornan), CXPay (Sr. Luis Santine y Sr. David Maduro), Departamento di Cultura y Oficina di Propiedad Intelectual. Exprodesk kier a gradici cada un di e organisacionnan anteriormente menciona door cu sin nan colaboracion e proyecto aki lo no ta posibel.

