Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y su unidad Exprodesk ta invita entrepreneurs di Aruba pa participa na e tayer “Exportacion, algo pa mi negoshi?”. Si bo ta un comerciante y bo ta pensa riba e posibilidad pa exporta bo producto of servicio den futuro, esaki ta bo oportunidad pa haya sa mas di e posibilidadnan cu tin actualmente cu por yuda’ bo exporta exitosamente.

E tayer “Exportacion, algo pa mi negoshi?” lo ta dia dia 21 di december 2021, 11:00am- 12:00pm via Zoom y ta completamente gratis. Den e tayer aki lo toca topiconan manera “vouchers y subsidio via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), tambe lo tin oportunidad pa haya sa mas con pa aplica pa haya un “Export Coach” cu lo brinda ‘one on one coaching’ na un valor di alrededor di Afl. 5250,- completamente gratis! Bin tende di negoshinan cu ta haciendo uzo di e beneficionan aki caba y cera conoci cu e dos “Export Coaches”, Sra. Lay Hing de Kort Yee di Cornerstone Economics y Sr. Frits Israel di DOC Opleidingen & Trainingen.

Pa por participa na e tayer aki, mester registra adelanta na: https://cutt.ly/Export

Pa mas informacion over di e tayer aki, con pa participa of con pa registra, por tuma contacto cu Sra. Sharon Meijer via: [email protected]

