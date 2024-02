Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y su unidad Exprodesk, ta organisa den colaboracion cu Full Stack Vision FND e proyecto ‘Arubaverse 2.0’ na San Nicolas. E proyecto lo tin varios tayer/ meetups mensualmente y lo termina na maart 2024. E sigiente meetup na San Nicolas pa aña 2024, lo tuma luga diaranson 28 di februari na The Hub at San Nicolas (B. v/d Veen Zeppenfeldstraat 70-72), di 6:30pm pa 8:00pm. Participacion ta gratis y e idioma lo ta papiamento y ingles. Pa por participa mester registra na: https://bit.ly/arubaverse



Proyecto ‘Arubaverse 2.0’E proyecto ‘Arubaverse 2.0’ ta consisti di diferente tayernan cu e meta pa informa tur participante riba e ultimo avancenan tecnologico manera ‘blockchain’; e futuro di e pagonan digital; bienes digital/NFT, Inteligencia Artificial y mucho mas! Pa e motibo aki, nos kier a invita tur entrepreneur y comerciante local pa un tayer exclusivo tocante ‘Don’t Make me Think: How UX Design and AI tools will shape the future of business’, cu IR. Marlon Kock lo presenta. Durante henter e proyecto ta pidi tur participante pa bin cu nan laptop pa asina experiencia pa nan mes den un forma practico con pa aplica inmediatamente tur loke nan a siña.

Tayer ‘’Don’t Make me Think: How UX Design and AI tools will shape the future of business’

E tayer aki ta diseña pa tur persona cu ta interesa den mehora su comprendemento di strategianan innovativo cu ta rendabel y di e mundo dinamico di Inteligencia Artificial. Den e tayer aki lo trata e siguiente topiconan:

Discuss two things Top Performing companies do well;

Do you need better UX, Automation or AI tools?;

Key lessons in UX design;

The role of AI tools in companies;

How can you start using AI Today?;

Building Time Machines;

What will this future ask of you?;

Going where no humans can go. A future outlook on AI;

Q&A Session: Un sesion interactivo unda bo por haci preguntanan directamente na nos profesional experencia.

Pa mas informacion over di e proyecto ‘Arubaverse 2.0’, por tuma contacto cu sra. Sharon Meijer via: [email protected]